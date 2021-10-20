狂打疫苗！醫護怨照護人力不足　陳時中11字回應

衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今（20）天上午赴立法院質詢時，針對疫苗相關情形做出回應。陳時中提到，疫苗能夠達到兩劑覆蓋率7成，是比較樂觀的情況。另外，11月開放混打，陳時中也被問及會不會擔心AZ第二劑的混打潮？對此，陳時中回應，：「不會！我們尊重大家的意願跟科學的證據」。
記者劉雅文／台北報導
2021-10-20 09:29:37
另外，有媒體問及，北市量能不足、施打量不足四萬該如何因應，陳時中表示，以國家立場當然希望覆蓋率達到，這都是很重要的策略，但他也直言，台北市有困難在，但是相對其他縣市應該可以多努力一些，如果有需要，中央可以予以協助，陳也表示，台北市是醫療資源最豐沛的，其他六都做得到，相信台北市也做得到。
而醫師公會抗議中央跟地方追求疫苗施打率，但是醫院病人缺乏照護，出現人力空缺，對此，陳時中則表示「我們沒有得到這樣的報告」。另外，台商在施打對岸疫苗，是否會發生小黃卡被追回情形？對此陳時中表示，會幫他註記有打過事實，在歷史系統會登錄。
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