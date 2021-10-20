澎恰恰接6代言共收600萬！百億林董遺憾3家「臨時喊卡」
藝人澎恰恰因拍片夢想而欠下巨債，20日與金星集團董事長林秉文召開債務協商會議，可惜債務人幾乎缺席。林秉文表示澎恰恰目前還有2.2億債務纏身，不過承諾債務人會在一年內還清，剩下的則由他處理，後續也會將他所有工作內容、收益公開透明化。澎恰恰今（20）日出席代言簽約儀式，林秉文透露目前已經幫他接到6支100萬的代言，不過另有3家廠商因「維護企業形象」為由臨時喊卡。
記者侯家瑜/台北報導
2021-10-20 15:27:10｜2021-10-20 16:29:09
林秉文表示今天會是最後一場記者會，目前澎恰恰手上有6家廠商的支持，也遺憾有3位了企業形象考量臨時喊卡，而往後主要重心會放在PGTalk：「只要粉絲點讚他的po文，就會給澎恰恰獎金，我們也會在IG、臉書放上澎恰恰的影集，希望大家可以給機會，這樣對於債務人也會比較有保障。」
除了代言之外，林秉文也另有請求，他呼籲大家不要再借錢給澎恰恰：「希望大家不要再借錢給他，不然我就讓你自己來幫他，如果再借只會造成他的困擾，影響其工作，這已經是第3場記者會了。」也懇請債務人不要再逼債：「如果債務人有問題，我事後都可以將澎哥的收入公開，錢部分都已經講過了，就是按照比例來分配，絕不會因為個人因素有所改變。」
※【NOWnews 今日新聞
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