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澎恰恰接6代言共收600萬！百億林董遺憾3家「臨時喊卡」

▲澎恰恰（左）接到6支100萬代言，右為林秉文。（圖／記者葉政勳攝）
▲澎恰恰（左）接到6支100萬代言，右為林秉文。（圖／記者葉政勳攝）

記者侯家瑜/台北報導

2021-10-20 15:27:10｜2021-10-20 16:29:09

藝人澎恰恰因拍片夢想而欠下巨債，20日與金星集團董事長林秉文召開債務協商會議，可惜債務人幾乎缺席。林秉文表示澎恰恰目前還有2.2億債務纏身，不過承諾債務人會在一年內還清，剩下的則由他處理，後續也會將他所有工作內容、收益公開透明化。澎恰恰今（20）日出席代言簽約儀式，林秉文透露目前已經幫他接到6支100萬的代言，不過另有3家廠商因「維護企業形象」為由臨時喊卡。

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▲澎恰恰一早「血壓創新低」曝身心狀況。（圖／記者葉政勳攝）▲澎恰恰今天出席代言簽約儀式。（圖／記者葉政勳攝）
 
林秉文表示今天會是最後一場記者會，目前澎恰恰手上有6家廠商的支持，也遺憾有3位了企業形象考量臨時喊卡，而往後主要重心會放在PGTalk：「只要粉絲點讚他的po文，就會給澎恰恰獎金，我們也會在IG、臉書放上澎恰恰的影集，希望大家可以給機會，這樣對於債務人也會比較有保障。」

除了代言之外，林秉文也另有請求，他呼籲大家不要再借錢給澎恰恰：「希望大家不要再借錢給他，不然我就讓你自己來幫他，如果再借只會造成他的困擾，影響其工作，這已經是第3場記者會了。」也懇請債務人不要再逼債：「如果債務人有問題，我事後都可以將澎哥的收入公開，錢部分都已經講過了，就是按照比例來分配，絕不會因為個人因素有所改變。」

▲林秉文（右）希望大家不要再借錢給澎恰恰（左）。（圖／記者葉政勳攝）
▲林秉文（右）希望大家不要再借錢給澎恰恰（左）。（圖／記者葉政勳攝）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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