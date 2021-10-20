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澎恰恰被2.2億債務逼出病　今一早「血壓創新低」　

▲澎恰恰一早「血壓創新低」曝身心狀況。（圖／記者葉政勳攝）
▲澎恰恰一早「血壓創新低」曝身心狀況。（圖／記者葉政勳攝）

記者侯家瑜/台北報導

2021-10-20 15:52:18｜2021-10-20 16:44:34

藝人澎恰恰因拍片夢想而欠下2.2億巨債，20日與金星集團董事長林秉文召開債務協商會議，可惜債務人幾乎缺席。林秉文透露澎恰恰已經因借錢一事被逼出病況，澎恰恰也坦承自己「越陷越深」，一直在尋求解套方法。反觀上周疲倦又帶點無奈的氣色，澎恰恰今（20）日再次出席代言簽約儀式，被問到近來的心情，他眼神難得有光，透露出笑容表示：「今天早上起床量血壓，是3年來最低的一次。」

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澎恰恰透露上次林秉文表示要替他找代言時，心中有點納悶，不敢相信速度快到可以在一個禮拜後，就能舉辦代言簽約儀式：「依照林董做事急迫、急性子的個性，今天代言一簽下去，我突然有種『啟動』、舒壓的感覺。」坦言一直都很相信對方的做事效率。

▲澎恰恰（左）坦言一直都很相信林秉文（右）做事效率。（圖／記者葉政勳攝）
▲澎恰恰（左）坦言一直都很相信林秉文（右）做事效率。（圖／記者葉政勳攝）
林秉文表示今天會是最後一個記者會，也已經幫澎恰恰接到6支100萬代言，期盼大家能夠發揮同理心，並曬出債務清償承諾書喊話債務人：「想想要如何幫他比較重要，也希望債務人好好睜大眼睛。」雖然不少粉絲在這段日子大力支持澎恰恰，但還是免不了負面聲浪，認為他是「最高調欠債人」，對此，澎恰恰無奈地說：「只想把債務快點還清，回到正常的工作軌道。」坦言絕對不會跑路，只希望能在最短的時間內還清債務。

▲林秉文（右）希望大家不要再借錢給澎恰恰（左）。（圖／記者葉政勳攝）
▲林秉文（右）曬出債務清償承諾書，左為澎恰恰。（圖／記者葉政勳攝）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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