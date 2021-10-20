藝FUN券第二波抽籤！紙本、數位共抽出75萬名幸運兒
文化部搭配振興五倍券，推出每份600元的「藝FUN券」總數300萬份，包括數位券240萬份、紙本券60萬份，今（20）日下3點30分將進行第二波的抽籤，身分證末2碼為對獎號碼，預計抽出「數位券60萬份、紙本券15萬份」，有75萬名幸運兒有機會中籤。
記者孫唯容/綜合報導
2021-10-20 09:31:20
藝FUN券上周首批抽籤人數達1029萬8678人，數位部分有839萬9798人，紙本部分也有189萬8880人，最終共81萬6874人中籤，今天預計將抽出75萬名幸運兒，第二波抽獎結束後，藝FUN券還剩下2次抽籤機會，分別是在10月27日以及11月3日。
文化部表示，本次抽籤方式為第一至三週採抽取身分證號末2碼數字，數位券、紙本券分別依序抽出中籤號碼，直到累積達數位券60萬份、紙本券達15萬份，即停止抽籤的方式辦理；第四週則會以300萬份扣除前三週累積中籤後的份數進行抽籤。
藝FUN券每份面額600元，可使用於博物館、地方文化館、社區營造場域、文化資產保存場域、工藝創作銷售場域、音樂、藝文展演空間、文創園區、文創聚落、書店（出版業）、唱片行、樂器行、電影院、藝文展演預購票券等；而藝FUN券是否能找零，將交由店家決定。