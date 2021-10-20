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藍稱高市府吸金城中城善款　高雄綠委齊喊：停抹黑勿消費

▲來自高雄的多位立委今（20）日召開記者會，呼籲國民黨勿再抹黑高雄。（圖／許智傑辦公室提供）
▲來自高雄的多位立委今（20）日召開記者會，呼籲國民黨勿再抹黑高雄。（圖／許智傑辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-10-20 10:09:26

民進黨高雄市立委許智傑、劉世芳、邱志偉、李昆澤、賴瑞隆、邱議瑩與嘉義縣立委蔡易餘今（20）日共同召開記者會，針對國民黨從氣爆善款、大港開唱補助、慶富核貸、輕軌二階決策等4案，到近來的城中城火災案，持續抹黑高雄做出回應。許智傑說，過去的四案都已證明查無不法或不起訴，國民黨現在還說城中城捐款是「吸金」，實在讓人非常氣憤，呼籲國民黨停止抹黑、勿再消費高雄。

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針對國民黨持續抹黑高雄，許智傑、劉世芳、邱志偉、李昆澤、賴瑞隆、邱議瑩、蔡易餘等人今日共同召開記者會，聲援前市長陳菊及市府團隊，也表達藍營欠高雄人一個道歉，勿再利用此次城中城事故栽贓、抹黑、亂噴口水，不僅傷害高雄市的形象，更浪費社會及司法資源。

許智傑表示，針對高雄不斷讓國民黨抹黑，實在感到非常氣憤，陳菊任內氣爆善款、大港開唱補助、慶富核貸、輕軌二階決策等4冤案，司法已經還給高雄一個公道，全查無不法或不起訴，證明國民黨用抹黑手段打壓高雄。

許智傑說，這次城中城案件，現在還在善後，最重要的就是善後，高雄市政府有收到很多愛心善款，希望能照顧家屬與傷者亡者等等，但這樣的善後措施竟被國民黨抹黑說市府是吸金組織，「我們呼籲國民黨停止抹黑、勿再拿高雄消費、高雄加油」。

蔡易餘則說，看到國民黨企圖在城中城火災過程中，要把它轉化為政治鬥爭批判高雄，讓人覺得非常不對。因為事實上，高雄這次城中城火災，是凸顯太多老舊社區住宅沒有管理委員會以讓其產權可以清楚補強現代化消防措施，這都需要內政部趕快頒布更完善法律，不管行政院、內政部、高雄市政府，大家都在打拚，但在這途中卻看到有些人目的不是要解決這件事，只是希望拿來做政治鬥爭，批鬥高雄市長陳其邁。

蔡易餘說，事實上，大家跟陳其邁在立院等共事這麼長的時間都知道，陳是自我要求很高的人，甚至還被說有「潔癖」、「對自己很機車」，相信在這事件中，陳其邁對自己的苛責比大家都來得深刻。希望陳其邁可以在艱困環境之下，把責任扛起來，做好善後工作，也請國民黨不要再鬥爭高雄，還把人民在高雄大火中提出的更多援助，竟然還說是吸金，這非常冷血。

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