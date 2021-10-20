日職／鈴木誠也挑戰大聯盟 日媒點關鍵：現在是最好時機
日本職棒（NPB）廣島鯉魚主砲鈴木誠也近期手感火燙，本季累積38轟、連續2月奪下月間MVP。根據日媒《日刊現代》報導，雖然鈴木要2023才能取得海外自由球員資格，但今年繳出優異成績的情況下，是透過入札制度前進大聯盟的最好時機。
記者黃泓哲/綜合報導
2021-10-20 10:50:41
鈴木以38轟在全壘打王排名上僅落後讀賣巨人岡本和真、養樂多燕子村上宗隆1轟，但報導中指出，目前暫居央聯龍頭的養樂多極欲拚封王，身為主砲的村上會被對手閃躲，從9月41場比賽被保送29次的數據就可看出村上目前面臨的狀況，此外岡本9月起打擊率僅2成25相當低迷，鈴木相當有機會可逆勢拿下全壘打王。
5月鈴木接受《日刊現代》採訪時就曾表示過，如果可以的話想要趁年輕時就挑戰大聯盟，加上目前年薪高達3.1億，對小資本的廣島隊來說是沈重的負擔。報導中也稱，過去有MLB球探曾透露，鈴木若挑戰大聯盟，至少能夠獲得5年40億日圓以上的大合約，如此一來廣島就有8億元的轉隊費入袋。
報導中強調，鈴木今年獲得大聯盟高度評價，未來並不保證都能獲得如此高的評價，已有巨人王牌菅野智之猶豫不決後評價下跌的前例可循。以年齡、表現和薪資等數據來看，本季季後確實是鈴木挑戰大聯盟的好時機。
報導最後指出，鈴木與同齡的二刀流好手大谷翔平，兩位日本頂尖選手在大聯盟對決的景象，可能不久後的將來就會實現。