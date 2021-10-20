蘿莉系女神淪謎片女主角　曝好友幫小玉「四處道歉」

YouTuber小玉因製作「換臉謎片」牟利飽受眾人撻伐，由於受害者高達上百人，讓他一夕之間淪為眾矢之的。而「蘿莉系女神」本本也慘遭換臉，她近日就發文表示收到小玉好友放火的道歉私訊，更透露其實放火私下一直傳訊息，向其他受害者道歉，將小玉的過錯往自身攬。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-20 10:54:16
現在網紅影片遭外流已見怪不怪，本本坦言也看過自己被換臉的謎片：「當下看了是真的不敢直視而且極其侮辱，很多網紅有出來發聲過，我也有請大家幫忙檢舉。」到後來本本已漸漸習以為常，看到影片後的情緒也沒有當初激動。
本本表示與小玉是透過好友放火認識，但是沒有過多的私交也不太算熟識，她透露放火重情重義，私下不斷替小玉向受害者道歉：「放火前天突然私訊我，跟我講了一堆道歉的話，我說是不是有什麼誤會，我跟他（小玉）沒有怎樣，最後看到新聞，我才和放火說叫他不要把責任往自己身上放，因為我知道放火是個很重朋友的人，他也因為這件事情到處私訊好多朋友 ，一一道歉。」
※【NOWnews 今日新聞
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