COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

蘿莉系女神淪謎片女主角　曝好友幫小玉「四處道歉」

▲「蘿莉系女神」本本（左）透露好友四處幫小玉（右）道歉。（圖／本本、小玉IG）
▲「蘿莉系女神」本本（左）透露好友四處幫小玉（右）道歉。（圖／本本、小玉IG）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-10-20 10:54:16

YouTuber小玉因製作「換臉謎片」牟利飽受眾人撻伐，由於受害者高達上百人，讓他一夕之間淪為眾矢之的。而「蘿莉系女神」本本也慘遭換臉，她近日就發文表示收到小玉好友放火的道歉私訊，更透露其實放火私下一直傳訊息，向其他受害者道歉，將小玉的過錯往自身攬。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲放火被爆替小玉道歉受害者。（圖／放火IG）
▲放火被爆替小玉道歉受害者。（圖／放火IG）
現在網紅影片遭外流已見怪不怪，本本坦言也看過自己被換臉的謎片：「當下看了是真的不敢直視而且極其侮辱，很多網紅有出來發聲過，我也有請大家幫忙檢舉。」到後來本本已漸漸習以為常，看到影片後的情緒也沒有當初激動。

本本表示與小玉是透過好友放火認識，但是沒有過多的私交也不太算熟識，她透露放火重情重義，私下不斷替小玉向受害者道歉：「放火前天突然私訊我，跟我講了一堆道歉的話，我說是不是有什麼誤會，我跟他（小玉）沒有怎樣，最後看到新聞，我才和放火說叫他不要把責任往自己身上放，因為我知道放火是個很重朋友的人，他也因為這件事情到處私訊好多朋友 ，一一道歉。」

▲本本IG全文。（圖／本本IG）
▲本本IG全文。（圖／本本IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀