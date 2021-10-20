蒲亭稱女主播「漂亮」迴避問題　官媒揪色誘3證據

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綜合外媒報導，當時甘布爾將對談重點放在美俄對輸歐天然資源角力上，向蒲亭追問俄羅斯是否以天然氣為武器，刻意拒絕供應歐洲天然氣以推升價格，但是蒲亭疑似被問到「招架不住」，轉頭就對台下觀眾說，「漂亮的女人，非常漂亮，我告訴她一件事，她馬上給出一個相反的說法，好像她沒聽到我在說什麼。」即使甘布爾隨後尷尬接話，蒲亭仍不留情面，直言「聽著，你剛剛說我們沒有透過管線供應歐洲天然氣，你被誤導了」、「我說的話有那麼難理解嗎？」
此話一出，蒲亭隨即被外界批評「性別歧視」、「沙文主義」，譴責蒲亭不願回答問題就把話鋒轉向主播，用女性外貌來轉移焦點。
不過俄羅斯官媒事後趕忙出面「護主」，俄羅斯國家電視台主持人基榭廖夫（Dmitry Kiselyov）在報導時拿出現場訪談影片，直指是甘布爾色誘在先。先是指出甘布爾用他的肢體語言挑逗，包括刻意秀出她的美腿，還塗抹著閃閃發光的油，並且不停的觸摸頭髮，雙眼暗送秋波，還猛舔嘴唇，基榭廖夫表示這一切普遍都被視為性暗示。
在基榭廖夫眼裡，就連甘布爾的穿著都成為「色誘」蒲亭的心機，基榭廖夫表示，甘布爾選擇穿上12公分的Louboutin裸色高跟鞋，而法國名設計師盧布登（Christian Louboutin）曾說過，這類鞋子「穿在裸女身上一定好看......它們增添了極致的性欲」，甚至還說，為了這次能源周論壇，甘布爾瘦了好幾公斤，好把自己塞進小黑洋裝中，還精心把秀髮吹著蓬蓬鬆鬆。基榭廖夫稱，這一切都是甘布爾的美人計色誘，但這位69歲的強人（蒲亭）並沒有中計。
不過甘布爾對於俄羅斯的指控倒是毫不為意，還在Instagram上PO出與俄羅斯報紙頭版的合照，只見報導凸顯了她的美腿，甘布爾還在貼文中寫道，「我最棒的角度」，還加上了大笑的表情符號。沒過幾天，甘布爾又PO出一張印有蒲亭的蛋糕照片，上面還寫著文字「太美了！」，她則是在文中表示，「我有最棒的朋友。」