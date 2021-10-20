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雞翅賣到爆單！網友狂敲擺攤時間　小嫻回應了

▲金剛和小嫻的雞翅賣到爆單。（圖／金剛臉書）
▲金剛和小嫻的雞翅賣到爆單。（圖／金剛臉書）

娛樂中心/綜合報導

2021-10-20 10:59:34

藝人情侶檔小嫻（黃瑜嫻）、金剛（李信樵）在墾丁擺攤賣雞翅，除擺攤外還經營網路市場，弄起了宅配，從製作到包裝銷售，都只有兩人處理。昨（19）日小嫻發文透露，到目前都還在做9月份的訂單，很抱歉讓客人久等，民眾也不斷詢問擺攤時間，但兩人光處理宅配實在沒時間，小嫻笑說：「我看未來可能要改成快閃店了」。

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▲金剛宅配雞翅都自己來。（圖／金剛臉書）
▲金剛宅配雞翅都自己來。（圖／金剛臉書）
▲金剛和小嫻的雞翅銷售量很好。（圖／金剛臉書）
▲金剛和小嫻的雞翅銷售量很好。（圖／金剛臉書）
宅配做滿一個月，小嫻有感而發表示，從採買食材、煮雞翅、包裝冷凍、上架銷售、整理物流訂單、裝箱出貨、回覆客服，都只有自己和金剛兩人包辦，小嫻解釋因兩人堅持都新鮮現做，很多客人以為他們都是現貨，急著收到貨，「但我們一天煮的量還不夠出半天的訂單，所以我們到現在還在煮九月的訂單，在這裡真的要跟大家說聲抱歉，讓你們久等了。」

▲金剛和小嫻感情很好。（圖／金剛臉書）
▲金剛和小嫻感情很好。（圖／金剛臉書）

對此金剛也道歉表示，「我們已經很努力在拚出貨了，畢竟鍋子就這麼大，一天能出的量也就這麼多了，希望已下訂但還沒收到貨的朋友能在多點耐性，我們一直都有按照訂單順序在出貨」。最後，還不忘告白女友，「當然最感謝的是我的嫻隊長，謝謝妳一路這麼挺我，一路拎著我往前衝叫我不准放棄」。小嫻也在留言區回覆，「謝謝剛團長的晚餐～好好吃喔～希望每天都有」，金剛則回：「隊長妳說啥都行」並附上3顆愛心，閃瞎眾人。（編輯：薛羽彤）

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