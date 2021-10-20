拜習年底線上峰會　陳明通：不會出現「第四公報」

美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平預計年底前舉行線上峰會，繼外交部長吳釗燮日前表示中美之間不會出現「第四公報」，國安局長陳明通今（20）日也認為，中美之間不會出現「第四公報」。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-20 11:45:06｜2021-10-20 11:49:01
立法院外交及國防委員會今日邀請陳明通進行國安局業務報告並備詢。國民黨立委江啟臣指出，日前拜習會提出「台灣協議」，雖然美方事後澄清沒有台灣協議，是否會出現第四公報?陳明通在答詢時指出，依照國安局的情蒐、情研研判，美中不會出現「第四公報」。
江啟臣進一步詢問說「美國對台灣的戰略模糊策略是否改變?」陳明通表示，「美國對台在安全戰略上很清晰，但政治議題上還是一貫模糊」，例如派遣3艘航艦來台海巡弋，這就是在戰略安全上是清晰，而在政治上是戰略模糊。
江啟臣追問，這是台灣的解讀還是美方曾私下明確表示態度，陳明通指出，美方一直公開提到對台灣安全的支持，「rock and solid」（堅若磐石）。
18日外交及國防委員會中，江啓臣就曾質詢外交部長吳釗燮，對於拜登、習近平計畫年底前舉行線上峰會，而美中「三公報」對台灣的影響，無論是「上海公報」、「建交公報」、「八一七公報」，對台都很受傷，所以大家都很關心是否出現「第四公報」，吳釗燮強調美中不會出現第四公報，而且台美關係只會愈來愈好。