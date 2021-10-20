COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

《新龍之谷》全刺客職業改版　限時活動玩家師徒一起挑戰

▲《新龍之谷》10月19日全系列刺客職業改版
▲《新龍之谷》10月19日全系列刺客職業改版

記者吳柏勳/綜合報導

2021-10-20 11:17:35

由遊戲橘子代理，韓國Eyedentity Games旗下《新龍之谷》昨(20)日進行全系列刺客職業大改版，包含「撕裂者」、「掠奪者」、「光輝使者」、「深淵行者」、「噬血闇靈」進行技能全面優化，本次改版同步釋出的全新巢穴「布倫希爾德巢穴」，玩家有機會取得新材料及道具。

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，這次官方特別舉辦「冒險心得的傳承．學成出師拿好禮」活動，讓新玩家與高手成為師徒，一起挑戰目標取得豐富虛寶。活動從10月22日14:00起，至11月30日09:59止，新加入遊戲的玩家可於活動頁面，與高手玩家締結「師徒關係」，成功締結後可挑戰各項目標。

另外，玩家們也可以參與限時活動「秋季Chill團購．返點抽獎大吉利」，還有機會獲得View Sonic電競螢幕、Switch主機、HyperX電競鍵盤等豪華獎勵，讓不少玩家熱切期盼。

▲《新龍之谷》限時活動Switch＆電競螢幕等獎勵放送
▲《新龍之谷》限時活動Switch＆電競螢幕等獎勵放送
根據官方釋出消息，《新龍之谷》於10月19日進行刺客職業改版，五大職業技能進行優化調整：
※ 撕裂者
覺醒被動「無限炙熱」去除各種附加效果，保留位移設定與減少冷卻時間。可以更自由發揮攻擊輸出的節奏。
※ 掠奪者
覺醒被動「鎖鍊結合」當「掠奪」效果集滿，自動消耗發動助益效果，不必額外點擊技能。
※ 光輝使者
主力技能的冷卻時間全面調整，強化支援團隊同時能擔任攻擊角色定位、覺醒被動「慧眼」忍者小隊的召喚對象，將偶爾施放支援隊友的助益技能、覺醒技能「能量之戒」使用方式簡化，增加隊友攻擊力。
※ 深淵行者
主力技能的冷卻時間及攻擊力調整，將幻影奇襲EX傷害比重分散於其他技能。
※ 噬血闇靈
修正消耗HP換取輸出能力的情況，變身不再產生「幻影」、「殘酷」技能不會消耗「幻影」、「殘酷」使用可獲得「血光烙印」，累積可觸發重製技能冷卻時間和攻擊敵人的「暗黑方界」。

本次改版同步釋出新巢穴「布倫希爾德巢穴」，在「魔法山脊」鄰近的雪山出現重大危機，為了救出失蹤者，冒險者們必須前往「布倫希爾德巢穴」挑戰深藏冰雪結界中的「孤獨魔女」，需強化角色適應力、衝破冰封結界，才有機會成功討伐魔女。成功通關的玩家可取得：「布倫希爾德的冰晶碎片(適應力龍玉製作用)」、「布倫希爾德的面具(適應力龍玉變更屬性用)」、「白金塊」、「黃金哥布林硬幣」、「發光的破壞保護魔法果凍袋子」、「阿堤依亞的火把袋子」，以及+11至14各類「龍玉袋子」。

▲《新龍之谷》布倫希爾德巢穴開放
▲《新龍之谷》布倫希爾德巢穴開放
▲《新龍之谷》冒險心得的傳承．學成出師拿好禮
▲《新龍之谷》冒險心得的傳承．學成出師拿好禮

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀