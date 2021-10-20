《新龍之谷》全刺客職業改版　限時活動玩家師徒一起挑戰

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另外，玩家們也可以參與限時活動「秋季Chill團購．返點抽獎大吉利」，還有機會獲得View Sonic電競螢幕、Switch主機、HyperX電競鍵盤等豪華獎勵，讓不少玩家熱切期盼。
根據官方釋出消息，《新龍之谷》於10月19日進行刺客職業改版，五大職業技能進行優化調整：
※ 撕裂者
覺醒被動「無限炙熱」去除各種附加效果，保留位移設定與減少冷卻時間。可以更自由發揮攻擊輸出的節奏。
※ 掠奪者
覺醒被動「鎖鍊結合」當「掠奪」效果集滿，自動消耗發動助益效果，不必額外點擊技能。
※ 光輝使者
主力技能的冷卻時間全面調整，強化支援團隊同時能擔任攻擊角色定位、覺醒被動「慧眼」忍者小隊的召喚對象，將偶爾施放支援隊友的助益技能、覺醒技能「能量之戒」使用方式簡化，增加隊友攻擊力。
※ 深淵行者
主力技能的冷卻時間及攻擊力調整，將幻影奇襲EX傷害比重分散於其他技能。
※ 噬血闇靈
修正消耗HP換取輸出能力的情況，變身不再產生「幻影」、「殘酷」技能不會消耗「幻影」、「殘酷」使用可獲得「血光烙印」，累積可觸發重製技能冷卻時間和攻擊敵人的「暗黑方界」。
本次改版同步釋出新巢穴「布倫希爾德巢穴」，在「魔法山脊」鄰近的雪山出現重大危機，為了救出失蹤者，冒險者們必須前往「布倫希爾德巢穴」挑戰深藏冰雪結界中的「孤獨魔女」，需強化角色適應力、衝破冰封結界，才有機會成功討伐魔女。成功通關的玩家可取得：「布倫希爾德的冰晶碎片(適應力龍玉製作用)」、「布倫希爾德的面具(適應力龍玉變更屬性用)」、「白金塊」、「黃金哥布林硬幣」、「發光的破壞保護魔法果凍袋子」、「阿堤依亞的火把袋子」，以及+11至14各類「龍玉袋子」。