泱泱為《木曜4》勤健身　預告穿「中空裝」辣秀腹肌

網路節目《木曜4超玩》由邰智源領軍主持，帶著KID、謝坤達、溫妮、泱泱和阿部瑪利亞給觀眾無限歡樂，繼去年《木曜跨界演唱會》大獲成功，製作單位今年決定「玩更大」，將於12月25、26日耶誕假期，舉辦6周年特別企劃《木曜跨界演唱會-Awakening》，其中泱泱透露最近會好好幾把勁勤健身，希望屆時能以「腹肌」示人。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-20 11:44:09｜2021-10-20 11:56:48
邰智源笑說這真的是一次挑戰：「上次雖然秒殺完售，但這次不但多一場，人數也是去年的2到3倍，這售票的速度的確令人擔心。」不過坤達擔心的角度卻很不一樣：「我是怕票很快就會賣完，這樣明年又要找更大的場地了。」而當所有成員都是既期待又怕受傷害，只有KID崩潰大喊：「不要再問了，想到就覺得好沈重！」
談到自己的合作拍檔，最痛苦的應該是KID，他哀怨表示一聽到要跟這位音樂人合作，四肢立刻癱軟，雖然是自己的偶像，但他的歌都超難唱，自己的風格與對方也是南轅北轍，想到就非常痛苦。不過話鋒一轉，KID倒是開始反省，因為他的搭檔在華語樂壇可是炙手可熱，大家都搶著要合作，自己有這樣的機會還一直抱怨，還真是不應該，馬上改口笑說：「其實我心中是非常喜悅的。」
而邰哥也忍不住透露自己的合作對象才是完全符合木曜跨界的精神，不論是在演戲、歌唱方面均有卓越表現，是正港的「跨界小天王」。去年配合演唱會發表新單曲的阿部瑪利亞，今年也有計畫要發行新歌，所以最近一直保持著歌唱、舞蹈的訓練，希望能在演唱會上表現最棒的自己，而泱泱更是努力健身，希望演出的時候可以穿上中空裝秀一下自己結實的腹肌，看著大家興致勃勃的準備演唱會，邰哥依舊不改初衷笑說：「不管辦到第幾屆，我還是不贊成自己要唱歌。」