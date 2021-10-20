富商植人工陰莖　狂讚「隨時開機」宛如二度蜜月

67 歲李姓台商叱吒商場好不威風，但私下卻深受勃起障礙所苦，每天入夜後總是垂「頭」喪氣，期間雖嘗試使用藥物治療卻不見效，妻子數年來也只能隱忍，為填補夫妻關係，他與醫師溝通後，決定植入半自動人工陰莖，讓他可以「隨時開機」，不僅解決自卑困擾，也重拾家庭和諧，可謂一舉兩得。

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亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑表示，李先生多年來往返台灣、越南兩地經商，在商場上是呼風喚雨的大老闆，卻有個難以啟齒的秘密：性功能障礙，除了自尊受損外，更導致夫妻感情失和。

所幸李先生受惠於疫情，有機會長時間待在台灣休養生息，由於朋友也曾因性功能障礙接受人工陰莖手術，介紹李先生到門診諮詢，在朋友及太太的鼓勵下，經評估後決定接受半自動人工陰莖治療，由於術後成效極佳，讓妻子相當滿意，回診時不斷感謝醫師，強調：「夫妻倆沈浸在二度蜜月的喜悅中，簡直找回人生第二春」。

邱鴻傑指出，隨著年紀增長，男性體內的睪固酮分泌量會逐漸下降，造成勃起功能障礙，成因可分為心因性（焦慮、憂鬱、壓力）、器官性（血管、神經、內分泌相關）和醫源性（藥物副作用），因此，當病人出現性功能障礙時，必須查出病因，才能對症下藥，達到治療功效。

李先生因長年工作壓力大，也有高血壓及中風史，使得勃起度不足、無法維持硬度，甚至有早洩的現象，讓他「未老」卻已「先衰」，多年來透過口服藥物、體外震波、海綿體注射治療均不見效，因此，疫情可謂李先生的貴人，讓他終於有機會好好解決問題，順利修復與妻子的感情。

邱鴻傑介紹，人工陰莖植入手術是治療男性性功能障礙最後一線治療，通常因操作方便，會建議年長者選擇一件式人工陰莖，將之植入陰莖海綿體的白膜腔內，使陰莖達到堅硬的程度，外觀和觸感與正常陰莖並無差異，術後當天即可下床，隔天就能出院，休息一個月後即可行房，行房時將前段陰莖向上扳起，行房後調至下垂狀態即可。

較年輕的患者則可選擇三件式人工陰莖，因多一個儲水囊，讓錐體在非膨脹狀態有更接近正常人狀態的全軟形狀，能讓外觀更自然。