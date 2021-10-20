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快集氣！第二波藝FUN券下午開獎　怎麼領用看這篇一次懂

▲藝FUN券懶人包一次看！第二波今日開獎。（圖／翻攝自藝FUN券官網）
▲藝FUN券懶人包一次看！第二波今日開獎。（圖／翻攝自藝FUN券官網）

記者蕭涵云/台北報導

2021-10-20 12:57:29

中央八大部會推出的加碼振興券近期陸續抽出，網路討論度最高的「藝FUN券」，第二波抽籤今（20）日下午3點30分登場！總計文化部加碼推出每份600元，總數300萬份（包含數位券240萬份、紙本券60萬份）的藝FUN券，以身分證末2碼為對獎號碼，繼第一波抽出81萬名幸運得主，第二波預計抽出「數位券60萬份、紙本券15萬份」，將有75萬名幸運兒有機會中籤。第二波抽獎結束後，藝FUN券還剩下2次抽籤機會，分別是在10月27日及11月3日，至今尚未登記藝FUN券者，現在仍可至振興五倍券共通平台登記參加後續梯次抽籤！有幸抽到的讀者，想知道怎麼領券花掉它，《Nownews今日新聞》幫大家整理好資訊，一次看懂該怎麼用！

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▲文化部推出每份600元，總數300萬份的藝FUN券，包含數位券240萬份、紙本券60萬份。（圖／翻攝自藝FUN券官網）
▲文化部推出每份600元，總數300萬份的藝FUN券，包含數位券240萬份、紙本券60萬份。（圖／翻攝自藝FUN券官網）
藝FUN券抽籤日期及開獎方式

藝FUN券抽籤方式為第一至第三週，每周三下午分別依序抽出數位券、紙本券中籤號碼（身分證末2碼），直到累積達數位券60萬份、紙本券達15萬份，即停止抽籤的方式辦理；第四週則會以總數300萬份扣除前三週累積中籤的份數後再進行抽籤。

首波第一週10月13日開獎

數位券中籤號碼96、15、07、30、73、98、19、11；

紙本券中籤號碼39、37、23、36、79、08、14、75。

經統計最後抽籤結果，共有654,167名數位券、162,707名紙本券，合計共816874名成為首波藝FUN券幸運得主。

第二波10月20日開獎

第三波10月27日開獎

第四波11月3日開獎


▲藝FUN券抽籤日期及開獎方式。（圖／翻攝自藝FUN券官網）
▲藝FUN券抽籤日期及開獎方式。（圖／翻攝自藝FUN券官網）
▲藝FUN券的登記資格與振興五倍券相同。（圖／翻攝自藝FUN券官網）
▲藝FUN券的登記資格與振興五倍券相同。（圖／翻攝自藝FUN券官網）
藝FUN券怎麼登記怎麼抽

藝FUN券的登記資格與振興五倍券相同，包含本國國民、領有居留證之外籍配偶、新住民及持外交官員證者可登記。每人限領一份，數位券、紙本券只能擇一登記，且登記後無法修改。而「紙本藝FUN券」只限開放65歲以上、18歲以下或領有身心障礙證明者登記，若限定資格者已於振興五倍券共通平台完成綁定後，將無法再於超商登記紙本券。

▲數位藝FUN券線上登記圖解。（圖／翻攝自藝FUN券官網）
▲藝FUN券線上登記圖解。（圖／翻攝自藝FUN券官網）
數位及紙本藝FUN券自9月22日起皆可於「振興五倍券共通平台」點選「加碼券」線上登記，紙本券則開放自10月1日起上午9點至晚上9點，可持健保卡至四大超商（7-11、全家、OK、萊爾富）事務機插卡登記。

大家要注意的是，藝FUN券只需要登記1次，不用每次重複登記，第一波未中籤者將順延至下一波抽籤，直到四週抽籤結束為止。假如你還沒登記參加抽籤，現在仍可至振興五倍券共通平台登記參加後續梯次抽籤！好康可別忘記參加喔。

▲紙本藝FUN券也可在超商登記。（圖／翻攝自藝FUN券官網）
▲紙本藝FUN券也可在超商登記。（圖／翻攝自藝FUN券官網）
藝FUN券怎麼領

數位券於10月20日起開放領取，中籤者今天下午2點起，下載「藝FUN NEXT APP」登入後，即可成功領取。提請使用數位振興五倍券共同綁定者，藝FUN券中籤後將全數匯入主綁者的帳戶。

至於紙本券則是要等到11月10日起開放領取。中籤者持健保卡至四大超商事務機插卡，印出小白單後向櫃台店員領取。第二波中籤者明（21）日上午8時30分後會在共通平台公告，並可陸續收到簡訊通知。

▲如何領取數位藝FUN券圖解。（圖／翻攝自藝FUN券官網）
▲如何領取數位藝FUN券圖解。（圖／翻攝自藝FUN券官網）
▲如何領取紙本藝FUN券圖解。（圖／翻攝自藝FUN券官網）
▲如何領取紙本藝FUN券圖解。（圖／翻攝自藝FUN券官網）
藝FUN券怎麼用

每份面額600元的藝FUN券，無論數位券或紙本券使用期間都是從今年11月10日起至明（111）年4月30日止，過期恐怕就掰掰囉。

藝FUN券可使用於博物館、地方文化館、社區營造場域、文化資產保存場域、工藝創作銷售場域、音樂、藝文展演空間、文創園區、文創聚落、書店（出版業）、唱片行、樂器行、電影院、藝文展演預購票券等，估計全國超過1萬家藝文相關場可使用。至於使用時能不能找零，就交由店家決定。

數位券每張面額為100元，一共有6張，總額600元。使用時請開啟「藝FUN NEXT」APP的掃描功能，可由店家掃描使用者的QR Code，或由使用者掃描店家的QR Code，再於APP上選擇想要使用的折抵張數，就能輕鬆折抵。

紙本券上分別印有面額100元、200元與300元的QR Code各1個，總額600元。民眾消費時出示紙本券，選擇要使用的面額QR Code給店家掃描後即可抵用。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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