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翁紹維指出，挑選兒童鏡框時，除了需要考慮適合大小的臉型、眼距大小、鏡框在前方的相對位置外，包括（1）高度近視者，應選擇折射係數高，且挑選鏡框小，可減輕鏡片重量；（2）兒童鼻梁低，若是眼鏡下滑則無法達到矯正效果，因此塑膠鏡框需選擇較高的鼻墊，金屬框也需將鼻墊位置調高；（3）優先選擇可調整鏡腳的鏡框，因為每個人眼睛與耳朵的高低位置不同，能隨時調整鬆緊或高低較佳。
過敏兒、好動兒 需注意鏡片材質
翁紹維表示，若是過敏體質或好動兒童者，在鏡片材質方面，一般會建議選擇鈦金屬、不鏽鋼較不會引起過敏反應或者是容易因流汗導致腐蝕的金屬材質，應盡量避免合金材質的鏡框，預防鏡框變成綠色或被腐蝕掉。特別是價錢便宜的塑膠鏡框易斷裂割傷眼睛，建議挑選塑膠框時，應優先挑選新的彈性樹脂材質，也不容易因為高溫而變形，並提醒留下的汗垢記得用中性清潔劑來清洗。
兒童成長臉型會變化 鏡片與鏡框一起更換
至於有些家長會好奇可以只換鏡片，不要換鏡框嗎？翁紹維提醒，孩子長大時，除了更換鏡片外，也要更換新臉型的鏡框，因為兒童成長過程中臉型也會變大。尤其是有些兒童配戴鏡片後感到不舒服也不會表達出來，醫師建議家長帶孩子配眼鏡時，應尋求合格的驗光師或者有口碑的眼鏡行，減少眼鏡製作問題，才不會影響學習效果，呼籲家長多留意孩子的用眼情況。
資料來源：健康醫療網 兒童配眼鏡 挑選鏡框時需要注意什麼？
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