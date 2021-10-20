MLB／太空人「阿土伯」開轟灌7分 美聯冠軍賽扳平紅襪
美國職棒大聯盟（MLB）美聯冠軍系列賽第4戰，休士頓太空人與波士頓紅襪前8局戰成2：2平手局面，比賽勝負關鍵在9局上，太空人打線面對紅襪後援投手Nathan Eovaldi、Martin Perez猛敲6安加上選到3次保送，Martin Perez自己也發生傳球失誤，讓太空人單局打回7分，終場以9：2氣走紅襪帶走勝利，將系列賽勝負追平到2：2。
記者黃泓哲/綜合報導
2021-10-20 12:41:01
此戰雙方繼續在芬威球場續戰，1局上太空人Alex Bregman就敲出陽春砲幫助球隊先馳得點，不過紅襪打線也隨即在1局下還以顏色，Xander Bogaerts也開轟將比數超前至2：1。
太空人先發投手Zack Greinke僅投1.1局退場，不過接手的4位投手表現優異，聯手封鎖紅襪6.2局。紅襪先發Nick Pivetta也交出5局失1分好投，讓紅襪在比賽前段取得2：1領先優勢。太空人1分落後的局面持續到8局上，「阿土伯」Jose Altuve敲出陽春砲扳平戰局。
雙方僵持的局面沒有維持太久，9局上紅襪換上後援投手Nathan Eovaldi，他投0.2局投出2次保送、被敲2安失掉4分，接手的Martin Perez也壓不住太空人打線，被敲出4支安打投出1次保送，自己還發生1次傳球失誤送分，讓太空人單局攻下7分大局成為勝負關鍵。
9局下紅襪面對太空人Ryan Pressly關門反攻無力，終場太空人就以9：2擊敗紅襪帶走勝利，美聯冠軍系列賽雙方為2：2平手，雙方勝負再度回到原點。