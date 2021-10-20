泰商對台灣印象如何？台亞基金會曝形象調查台灣居第二位
《四方報》報導， 今（20）日，財團法人臺灣亞洲交流基金發表「臺灣與臺商形象泰國調查計畫」成果。臺灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌、臺灣亞洲交流基金會執行長楊昊和臺灣亞洲交流基金會兼任資深研究員暨中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈等人均出席此次發佈會。此次調查以問券訪問121位跟台商有業務往來的泰國企業管理階層，多數人士排名外國和外商的整體形象，在國家整體形象，前三名依序為日本、臺灣、美國分別佔據；在企業形象，前三名則分別是美商、臺商和日商。
記者賴正琳/綜合報導
2021-10-20 12:28:43｜2021-10-20 12:29:40
根據問卷調查，多數受訪者認為臺灣整體形象為「尊重法治」、「醫療衛生進步」和「友善」。對台商的形象則認為是「遵守法規」、「創新」和「注重信用」。在受訪者中，有9成泰國企業人士認為自己了解台灣，提到對台灣的第一聯想，會提到「高科技、創新」、「先進技術、電子產業」和「美食」。
臺灣亞洲交流基金會兼任資深研究員暨本調查主持人徐遵慈表示，這次受訪對象有9成以上都來過臺灣，6成是2016年來臺灣，推測和當年8月1日將泰國納入免簽證適用國家有關。泰國媒體以「科技之島」形容臺灣，對臺灣的報導最多的是「創新設計與發明」、「臺商在泰國的商業活動報導」和「藝術文化報導」。
徐遵慈指出，近期泰國受到新冠肺炎疫情影響，臺灣在防疫表現上可圈可點，接近百分之百的受訪者因此更願意和臺商企業合作。除了上述泰國受訪者所認可的特質，臺灣仍有需加強的地方，包括「環境永續」和「社會參與」。
臺灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌表示，從2019年開始啟動「臺灣與臺商形象調查計畫」，從越南開始調查，以一年一國的方式逐步完成2020年的印尼和2021年的泰國。從過往三年累積的資料和數據中，臺灣與臺商在東南亞國家的整體形象逐漸浮現。臺灣亞洲交流基金會執行長楊昊則補充，台亞基金會長期執行海外調查，追蹤「臺灣與臺商形象」，希望能以客觀調查促進更多公司協力，推動形象轉型和再造。