學生優惠少9天「避開公投」　魯明哲：高鐵政治正確

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根據高鐵公司的資料，歷年的大學生優惠專案，平均為90幾日，2020年卻多了10多天，包括5／27至6／9「雙週快閃14天」。對此，魯明哲質疑，剛好趕上韓國瑜罷免，令人質疑有政治力介入。
魯明哲表示，若高鐵真的是因載運量下降而推出大學生優惠方案，今年比去年1至9月運量少了1千１百萬人次，今年大學生優惠天數卻比去年少了9天，從10月20日起，期間有立委台中二選區的罷免投票，但優惠方案卻選擇在12月15日結束，跟18日的公投投票僅差3天，「難道是高鐵公司的政治正確判斷？」
魯明哲認為，讓大學生返鄉參與公眾事務的成本更低，推出大學生大學生優惠方案有實質的正當性；況且今年的載運人次比去年更低，因此建議高鐵公司讓大學生優惠，最少延長三天，以利大學生返鄉參與公投。
另外，魯明哲也質疑本周免投票當天，民眾戴口罩投票時如何進行人別確認？是否會要求民眾領票時脫口罩確認身份？若強制要求脫口罩是否會影響防疫？過去投票時是不能帶手門的，但現在因防疫需求，民眾出門大都會攜帶手機進行實聯制查核，但罷免投票當日要如何兼顧防疫需求、管理民眾手機？中選會應提前做好因應宣導，不要讓手機傳遞成為防疫的破口。