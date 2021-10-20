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女孩兒快看！完勝各種場合　推坑5款可鹽可甜精品托特包

▲推坑5款可鹽可甜「高顏值」精品托特包！讓你完勝各種場合。（圖／翻攝自Chloé、CHANEL、CELINE官網）
▲推坑5款可鹽可甜「高顏值」精品托特包！讓你完勝各種場合。（圖／翻攝自Chloé、CHANEL、CELINE官網）

文/閨蜜旅代購

2021-10-20 14:22:25

如果說小白鞋是每個女孩鞋櫃裡都會有的必備款，那麽與小白鞋齊名，永不退流行的萬年百搭包款非「托特包」莫屬了，高居人氣包款第一位的托特包，通常都有著大容量且造型簡潔的俐落設計，不僅適合上班族及學生裝入筆電、文件等日常所需物品，還能滿足1～2日旅遊需求，入手一款顏值高又實用的精品托特包，讓妳一年四季任何場合、任何風格都能輕鬆駕馭。以下特別幫女孩們整理以下五款可鹽可甜、可上班可旅遊的OL必備精品托特包，往下看就知道。

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▲TRIOMPHE刺繡布料橫式CABAS手袋。（圖／翻攝自CELINE官網）
▲TRIOMPHE刺繡布料橫式CABAS手袋。（圖／翻攝自CELINE官網）
1. CELINE / TRIOMPHE刺繡布料橫式CABAS手袋
官網定價：NT$85,000元

人間芭比BLACKPINK Lisa堪稱是最稱職的CELINE品牌代言人，無論是正式場合或是私下穿搭都能見到CELINE單品的蹤跡。這款由Lisa示範的CELINE TRIOMPHE刺繡布料橫式CABAS手袋，有著經典的凱旋門圖騰配以黑白相間的刺繡，展現出復古、帥氣又知性風格，除了有托特包必備的大容量外，更具有拉鍊內袋及扁平內袋方便收納小物。

▲小牛皮金屬托特包。（圖／翻攝自CHANEL官網）
▲小牛皮金屬托特包。（圖／翻攝自CHANEL官網）
2. CHANEL / 小牛皮金屬托特包
官網定價：US$5,700

無論你是各種包款絕對不會錯過的小香控，或是打算購入人生中第一只香奈兒包的女孩，這款CHANEL小牛皮金屬托特包絕對值得你投資！CHANEL經典菱格紋設計搭配包身的黑金鏈帶點綴，打造出完美的層次感，突顯小女人優雅氣息，如同CHANEL永恆雋永優雅的品牌精神，投資這款經典永不退流行的款式，能讓你背至少20年以上。

▲Large Logo Graphic Cotton Canvas Society托特包。（圖／翻攝自BURBERRY）
▲Large Logo Graphic Cotton Canvas Society托特包。（圖／翻攝自BURBERRY）
3. BURBERRY / Large Logo Graphic Cotton Canvas Society托特包
官網定價：NT$44,500元

如果你怕皮革容易因為碰撞而刮傷，材質耐用、百搭又不怕髒的帆布將是你最好選擇，英國百年精品品牌BURBERRY推出的帆布托特包選用特選帆布面料，並以皮革收邊點綴精緻度，略帶休閒感的帆布托特包，飾以對比色皮革和品牌經典圖案，將優雅與休閒完美結合，可搭配各種風格造型。

▲SMALL DIOR BOOK托特包。（圖／翻攝自DIOR官網）
▲SMALL DIOR BOOK托特包。（圖／翻攝自DIOR官網）
4. DIOR / SMALL DIOR BOOK托特包
官網定價：NT$95,000

可容納所有日常必需品，正面繡有「CHRISTIAN DIOR」標誌的DIOR BOOK刺繡托特包，充分彰顯品牌精湛的工藝，方正外型配上別緻的刺繡，散發著復古典雅感，此款刺繡帆布使用了大量埃及棉線、純手工來回交織，因此有極佳的觸感，更有多款配色可供選擇，容量大、好看又實用，連孫芸芸、Melody及歐美時尚KOL等都是它的愛好者。

▲MEDIUM WOODY托特包。（圖／Chloé）
▲MEDIUM WOODY托特包。（圖／Chloé）
5. Chloé / MEDIUM WOODY托特包
官網定價：US$958

Chloé WOODY托特包以經典Logo元素搭配高質感帆布打造而成，亮面牛皮和帆布織帶交織出現代感線條，包包提把以logo織帶形式纏繞至包身，讓整個包包像是禮物一樣精緻可愛，燕麥色的包身搭配米白色的品牌織帶，展現出溫柔氣息，並在織帶兩邊飾以皮革點綴，看起來簡約時尚，隨性好搭配的款式絕對是你日常穿搭不敗的首選。

本文出自閨蜜旅代購

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