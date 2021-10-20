女孩兒快看！完勝各種場合　推坑5款可鹽可甜精品托特包

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官網定價：NT$85,000元
人間芭比BLACKPINK Lisa堪稱是最稱職的CELINE品牌代言人，無論是正式場合或是私下穿搭都能見到CELINE單品的蹤跡。這款由Lisa示範的CELINE TRIOMPHE刺繡布料橫式CABAS手袋，有著經典的凱旋門圖騰配以黑白相間的刺繡，展現出復古、帥氣又知性風格，除了有托特包必備的大容量外，更具有拉鍊內袋及扁平內袋方便收納小物。
2. CHANEL / 小牛皮金屬托特包
官網定價：US$5,700
無論你是各種包款絕對不會錯過的小香控，或是打算購入人生中第一只香奈兒包的女孩，這款CHANEL小牛皮金屬托特包絕對值得你投資！CHANEL經典菱格紋設計搭配包身的黑金鏈帶點綴，打造出完美的層次感，突顯小女人優雅氣息，如同CHANEL永恆雋永優雅的品牌精神，投資這款經典永不退流行的款式，能讓你背至少20年以上。
3. BURBERRY / Large Logo Graphic Cotton Canvas Society托特包
官網定價：NT$44,500元
如果你怕皮革容易因為碰撞而刮傷，材質耐用、百搭又不怕髒的帆布將是你最好選擇，英國百年精品品牌BURBERRY推出的帆布托特包選用特選帆布面料，並以皮革收邊點綴精緻度，略帶休閒感的帆布托特包，飾以對比色皮革和品牌經典圖案，將優雅與休閒完美結合，可搭配各種風格造型。
4. DIOR / SMALL DIOR BOOK托特包
官網定價：NT$95,000
可容納所有日常必需品，正面繡有「CHRISTIAN DIOR」標誌的DIOR BOOK刺繡托特包，充分彰顯品牌精湛的工藝，方正外型配上別緻的刺繡，散發著復古典雅感，此款刺繡帆布使用了大量埃及棉線、純手工來回交織，因此有極佳的觸感，更有多款配色可供選擇，容量大、好看又實用，連孫芸芸、Melody及歐美時尚KOL等都是它的愛好者。
5. Chloé / MEDIUM WOODY托特包
官網定價：US$958
Chloé WOODY托特包以經典Logo元素搭配高質感帆布打造而成，亮面牛皮和帆布織帶交織出現代感線條，包包提把以logo織帶形式纏繞至包身，讓整個包包像是禮物一樣精緻可愛，燕麥色的包身搭配米白色的品牌織帶，展現出溫柔氣息，並在織帶兩邊飾以皮革點綴，看起來簡約時尚，隨性好搭配的款式絕對是你日常穿搭不敗的首選。
本文出自閨蜜旅代購