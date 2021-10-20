城中城惡火奪46條人命　國民黨團赴監院告陳其邁瀆職

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總召費鴻泰表示，自高雄市長陳其邁上任以來，高雄槍案不斷，儼然成為慶記之都，現在又創下高雄公安史上，最嚴重火災傷亡記錄，在陳其邁的主政下，高雄市政一塌糊塗。根據天下雜誌最新公布的縣市首長施政滿意度，高雄也是六都最後1名。
費指出，國民黨團到監察院為高雄人討回公道，因陳其邁與市府團隊施政懈怠、怠惰，造成無辜高雄市民枉死，監察院應以所作為，院必須超越黨派秉公調查。
費鴻泰表示，高雄是由民進黨長期執政，包括現任監察院長陳菊也是民進黨籍、派系大姐大」，更擔任超過12年的高雄市長。此次城中城火災事故，帶走46條人命，不僅涉及市府長期對消防安全的漠視，更涉及相關官員的長期的失職、瀆職，才會讓火災一發不可收拾。同時，國民黨團強烈要求曾經長期擔任過高雄市長的陳菊院長必須迴避，保持行政中立，讓監察委員有個公平、公正、公開調查空間。
黨團書記長陳玉珍表示，事發至今看到民進黨高雄的立委、官員，一心想把事故責任推到人為縱火、公安意外、都更法令不完備、没有管委會，千錯萬錯都是別人的錯，都是基層的錯。
陳玉珍質疑，若無管委會，民進黨議員選舉的廣告看板，如何掛上城中城大樓的外牆，又是怎麼回事？大火鬧出人命之後，民進黨政治人物各個噤聲、唯恐避之不及，「當初高掛參選看板的民進黨政治人物，現在躲到哪裡去？」
陳玉珍要求本案當事人、被調查對象的陳菊院長，必須迴避，呼籲陳菊能夠大是大非，拿出院長的高度、氣度和政治良心，主動申請迴避，還給在天上往生受難國人及受災家屬，一個明白清楚的交代，更讓失職的市府官員，獲得應有的懲戒。