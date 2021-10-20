退將季麟連稱共機闖ADIZ不算擾台 陳明通：聽不下去
退役上將、國民黨黃復興黨部主委季麟連昨日接受廣播節目訪問，指稱共機屢闖台灣防空識別區並非擾台，東沙島上空是國際空域誰都能去。國安局長陳明通今（20）日表示，東沙是領土，領土上就是領空，說東沙沒領空，「這聽不下去」。
記者呂炯昌/綜合報導
2021-10-20 13:38:09
立法院外交及國防委員會今日邀請陳明通進行國安局業務報告並備詢。民進黨立委王定宇表示，共機頻繁侵擾我國西南空域，退將竟稱「讓他過去就好」，質疑是協助中共降低台灣心防、降低對威脅的警覺，呼籲國防部政治作戰局應有具體作法，反駁退將言論。國防部政治作戰局長簡士偉回應表示，會強化現退役官兵的心防及保密心態
陳明通則表示，中共對台灣的侵擾一直沒停過，「東沙本身是我們的領土，領海上去是領空，怎麼會說東沙上沒有領空，這聽不下去！」陳明通再度強調，這不僅是國際社會，國內社會也聽不下去。
國民黨立委溫玉霞質詢時表示，共機在台灣海峽周邊的活動增加，陸委會主委邱太三曾提到，現在是「準戰爭狀態」，國防部長邱國正也說，目前局勢是他從軍40年來最嚴峻時刻，詢問對兩岸局勢的看法？陳明通表示，邱太三的說法是「準戰爭佈局」，他觀察這幾年來，中共機艦在台灣附近繞來繞去，加上近期有3艘航空母艦在台灣附近，這就代表「國際社會看不下去」。
陳明通強調，中共自1949年之後就不放棄武力犯台，要有自我防衛決心，更指出台灣是「無害良品」，沒有侵略其他國家領土野心，更產生例如台積電、各項文化產物等有價之物，為什麼中國想犯台，就是因為台灣太好、太棒了。