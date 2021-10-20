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用餐飯菜掉滿桌、常被嗆到？　當心「口腔衰弱徵兆」

用餐飯菜掉滿桌、常被嗆到？　當心「口腔衰弱徵兆」
用餐飯菜掉滿桌、常被嗆到？　當心「口腔衰弱徵兆」

健康醫療網

2021-10-20 13:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】經常感到口渴、飲食容易嗆到勿輕忽！醫師提醒，可能是口腔衰弱的徵兆，口腔衰弱症是普遍長者容易面臨的疾病，許多長者可能因為輕忽引發嚴重的吸入性肺炎等併發症，甚至導致死亡。

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口腔、吞嚥40歲後開始退化　這些徵兆莫忽視

根據國健署統計，臺灣65歲長者，平均每10人就有1人患有輕度以上吞嚥障礙，北醫大口腔衛生學系主任周幸華指出，隨著年齡增長，口腔肌肉群及吞嚥肌肉群也會衰老，一般平均40歲以後會開始退化，而通常口腔開始弱化都是容易忽略的小狀況，例如經常感到口渴，飲食容易噎到、嗆到，用餐時飯菜掉滿桌，口臭變嚴重，甚至口齒不清等，民眾可能以為是一時不小心，殊不知可能是口腔開始弱化的徵兆。

口腔衰弱症　易致吸入性肺炎

北醫大口衛系助理教授劉如芳強調，牙齒脫落、牙周病、齲齒、吞嚥肌失能等問題都與口腔衰弱症相關，一時不察可能因此引發營養不良、吸入性肺炎等併發症，而肺炎已常年名列國人十大死因，其中吸入性肺炎更是常見病因，像在飲食時嗆到，口咽分泌物流到氣管，導致病菌侵犯肺部進而引發肺炎也不少見，但事實上，只要避免口腔衰弱症就可大幅降低風險。

缺乏口腔照護  牙齒壞得快

北醫大口腔醫學院院長鄭信忠強調，缺乏照護的口腔會有口臭、舌苔厚等情形，許多人還有唾液分泌很少的問題，牙齒所剩無幾還無法使用，若要恢復口腔機能，必須進行口肌肉、咳嗽、吞嚥及發聲訓練，但事實上，這些都可透過及早且良好的口腔照護避免。



資料來源：健康醫療網 用餐飯菜掉滿桌、常被嗆到？　當心「口腔衰弱徵兆」

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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