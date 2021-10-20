3Q被爆聘「皇帝哥哥」當特助　網笑翻：居然是真的

網友在ptt爆卦，指陳柏惟聘任親哥陳玄曄擔任服務處特助自肥，違反向公督盟保證「立委公費助理中無三等親之內親屬」，爆卦內容亮出兄弟合照與「陳玄曄」名片，鄉民一片嘩然「原來哥哥是康熙大帝啊！以後要改叫3Q 為3阿哥了」。刪Q團體也跳出來澄清，痛斥這是企圖嫁禍的烏賊戰術；不料陳柏惟服務處證實真有其人，但兩人非三等親，沒有違法問題。
記者顏幸如/綜合報導
2021-10-20 13:23:18｜2021-10-20 13:26:14
今早網友在ptt爆卦，指「陳柏惟在立法院第十屆第三會期中，向公督盟保證，所聘任的公費助理中無三等親之內的親屬，卻聘任親哥陳玄曄擔任服務處特助」，爆卦附上陳玄曄名片、兄弟倆的合照。該文引起正反兩方熱烈回應，另有一群鄉民質疑真實性「他哥叫玄曄耶！」「和康熙大帝愛新覺羅同名」「原來3Q不是台灣人，是女真人」「皇室血統耶！以後3Q是否要改叫三阿哥？」
刪Q團體Max則斥這是一則烏龍爆料，Max說：「明明5分鐘內就可以查證，卻故意在ptt帶風向，讓選民誤以為是刪Q團體的烏龍抹黑。」且陳柏惟團隊不到一小時就回文，和平常的反應和態度截然不同，讓人懷疑是不是套招。
Max說：「若是陳柏惟自導自演，我們感到不齒，面對罷免不必用這麼低俗不堪的手法。若不是，建議爆料網友先做查證，才爆這些料。」
陳柏惟團隊執行長李雨蓁則說，團隊確實有陳玄曄這人，但陳柏惟是獨生子，陳玄曄是他的堂哥，並非三等親。且他是以「黨職助理」聘請，薪水由黨支出，算是落實基進黨「一人當選，全黨服務」的選前承諾，禁得起檢驗。
至於陳玄曄撞名康熙，李雨蓁驚呼：「我今天才知道！」經詢問當事人，陳玄曄表示自己在家族裡是玄字輩，名字是阿公取的，他知道自己和康熙同名，但不會特別提起，以前也沒人問過他。