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日本拚半導體復興　日經濟安保大臣：邀台積電設廠是起步

▲日本經濟安保大臣小林鷹之表示，邀請台積電設廠是日本復興半導體的第一步。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本經濟安保大臣小林鷹之表示，邀請台積電設廠是日本復興半導體的第一步。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-20 13:43:36

先前有日媒報導指出，全球晶圓代工龍頭台積電將與日本科技大廠SONY合作，在日本熊本縣投資8000億日圓（約台幣1984億元）設廠，日本政府擬提供一半的資金支持。日本新設「經濟安保省」首任大臣小林鷹之談及邀請台積電赴日設廠一事，表示這只是日本復興半導體的第一步，也是相當重要的里程碑。小林鷹之指出，日本需要一個能與美國及中國匹敵的半導體長期戰略願景，否則日本的半導體產業註定無足輕重。

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日本經濟安保大臣小林鷹之近日接受《金融時報》專訪時表示，日本向來未能確認基應該加以保護、提升，讓全球認為「不可或缺」的關鍵技術。小林鷹之在接受第一次接受國際媒體採訪時表示，「問題在於我們如何打造擅長的領域，讓國際社會沒有日本就無法生存。」

在日本首相岸田文雄上台之後，新設「經濟安保省」以保護國家和國民不在經濟面上受到威脅，隨著美中技術競爭加劇，經濟安保省也得因應美中對立等國際秩序變化實行措施。報導指出，在小林鷹之上任之後發表的此番言論，凸顯出日本在技術國家主義日益升溫的世界中所面臨的困境。日本企業認為，日本政府設立該單位的決定顯示出高層意識到日企面臨威脅的脆弱性，隨著危機日漸增長，也需要國家出手協調解決。

新單位的設立時機，正值日本政府說服台積電赴日設廠之際，消息人士指出，日本政府擬提供鉅額補助。對此，小林鷹之表示，這只是第一步，「如果我們就此止步，日本半導體產業就不會復甦。」

小林鷹之表示，除了國家補貼和支持與其他經濟大國競爭之外，日本政府還需要迅速給出「具體承諾」，以展現日本未來十年的定位。「唯有如此，與半導體產業相關的日本公司才有動力與國家進行合作，成為國家努力的一部分。」

報導指出，1980年代後期，日本晶片產業超過美國成為世界第一，雖然目前在半導體設備和材料領域發揮舉足輕重的影響力，但日本每況愈下。小林鷹之呼應美國拜登政府的政策，表示日本的增長策略部分，目前將聚焦打造一個自給自足的半導體供應鏈，以因應新冠肺炎造成等外在環境變化所帶來的干擾。小林鷹之表示，由於自己無法提供所有技術，將會與自由民主國家共同努力，維持供應鏈至關重要。

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