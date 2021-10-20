梁赫群衛生紙「一張用3次」才罷休 拿兒子泡澡水洗臉
梁赫群近來上林美秀主持的節目 《這事有影嘸》，大聊「兩代消費方式大不同，誰是真正精打細算」的話題，除了分享省車錢的祕招之外，更自爆衛生紙至少要用3次，還會蒐集起來放在廁所二次利用。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-20 14:37:17
梁赫群表示精打細算的第一步，就從「省車錢」開始，他每次接到工作都會先問製作單位同場來賓有誰，某次得知有楊皓如和詹惟中，馬上打電話給楊皓如要搭錄影的順風車，即使根本不順路也要「盧到順路」。工作結束後再接著搭詹惟中的千萬名車回家，不只坐起來舒服還有司機負責開車，更是直接把他送到家門口，錄一次影不僅賺到通告費，唯一的開銷車費還是「0」。
省到極致的梁赫群加碼自爆錄了自己主持的節目6年，都是搭製作人的順風車下班，還有衛生紙用一次就丟，這行為梁赫群也是絕對不允許的：「衛生紙擦完嘴後可以接著拿來擦桌子，擦完桌子再把它折起來撿地上的頭髮，這樣衛生紙才算功成身退。」更誇張的是，梁赫群還會將只用過一次、還算乾淨的衛生紙蒐集起來放在廁所二次利用。而小孩泡過的洗澡水，一般人頂多拿來沖馬桶，梁赫群卻會用這盆水洗澡、洗臉，還笑嘻嘻地說：「就算裡面有尿，也是童子尿，很乾淨啦！」讓眾人驚呼真是「省王之王」。