金宣虎暖男變渣男　本土劇女星力挺：藝人有私生活權力

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陳子玄在金宣虎尚未出面時，對於他被指控誘逼女友墮胎、網友批判「暖男變渣男」，有感而發發文表示，她明白公眾人物必需爲自己的一言一行負責、愛惜羽毛，「因為是舞台上的人，必須承受輿論、放大檢視。」接著說，現在網路盛行，風向很好帶，「酸民也經常看見黑影就開槍。希望大家能把風向和輿論帶往正確的方向，不要輕易被帶動或者被利用。」
同是演藝人員，陳子玄感嘆，希望大家能把重點放在演藝人員舞台上的表演，「演藝人員擁有私人生活的權利，與任何人無關。」還提到許多公眾人物因酸民在電腦後面隨便攻擊，而賠上性命的，請大家銘記在心。雖然全文沒提及金宣虎名字，但網友回覆問陳子玄「你是說韓國大勢演員K嗎？」她也承認：「他是其一。我不是當事人，不知道事情真相是什麼。不過我知道的是，他是個盡力完成工作的表演者，他的作品帶給無數人感動、正面的能量，這樣就足夠了。」（編輯：薛羽彤）
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