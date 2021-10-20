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台南市立醫院翁詩雲營養師表示，男性更年期時，若有生理與心理的嚴重不適，應及早就醫治療，除此之外，也可從生活習慣、飲食調整、運動、減肥，以及適當的荷爾蒙補充，協助改善男性更年期問題。
在飲食方面，建議可以多吃牡蠣、海鮮、牛肉來補充「鋅」，鋅是人體不可缺少的微量元素，對於維護男性生殖系統的正常和睪固酮的分泌有重要作用；另外，也可以吃堅果、雞蛋以補充「硒」，硒跟許多神經傳導物質有關，可以穩定情緒，也有助睪固酮的生成以及精子的成熟。
適量攝取營養素 穩定情緒健康
不論是女性或男性，在更年期階段，都因荷爾蒙的改變，容易造成情緒失落。翁詩雲營養師指出，多攝取維生素、礦物質有助穩定情緒；維生素B群，多含於全穀類、堅果類、深綠色蔬菜、牛奶、香蕉等天然食物中，能穩定神經系統，改善疲勞、失眠、焦慮；維生素C和E是體內的抗氧化劑，有助於消除自由基，預防心血管疾病，如芭樂、柑橘、西印度櫻桃富含維生素C；全穀類、胚芽則有維生素E。
專業醫療協助 安度更年期
翁詩雲營養師提醒，不論是男性或女性，在到達一定年齡時，都會出現更年期症狀，除了調整心態與生活步調來面對，與適時的尋求專業醫療協助，也要多和家人溝通，學會自我調節，透過飲食、運動、心情的調適，協助自己安然度過更年期。
資料來源：健康醫療網 男性遇上更年期不適怎麼辦？ 這幾樣營養素要多攝取
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