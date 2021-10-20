水湳轉運中心延宕規模縮水　交通局：成本上揚

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議員謝明源表示，水湳轉運中心自胡志強市長時代提出，在106年林佳龍市長時規劃為地上7層、地下4層、提供78席國道客運月台的轉運站，總經費40億元；結果到了盧市長時代，卻沒有立即延續前一任市長的規劃，反而以國道客運運量萎縮為理由，將規模縮減為地上2層、地下3層、僅提供20席國道客運月台。
他質疑，規模縮減太多恐不敷使用、而且雖有預留興建空間但未來增建時可能會有經費不到位、或是建築物結構性問題，但當時交通局表示，有預留往後可增建至4層樓的結構，並堅持是最適當、最經濟的規畫；結果到110年初，市政府自己打臉自己，又改口預留結構會有工程界面銜接問題、後續也將衍生額外的費用。
議員周永鴻說，盧市府為水湳轉運中心編列39億元，只比林佳龍執政時期編列的40億少不到1億，設計卻從地上7層改為4層，剩57%；地下4層改為3層，剩下75%；國道客運月台從78座縮水成42座，剩下54%；汽車停車位從955格縮水成614格，剩下64%。
周永鴻更指出，林佳龍時期轉運中心銜接國道1號的立體匝道也編列預算，但盧市府的專案報告中，立體匝道只預留施作空間，沒有編列規劃經費。痛批，盧市府多項重大建設都持「龍規燕不隨」，延宕建設卻越改差，越改越縮水。
交通局指出，原本水湳轉運中心採兩階段式開發，第一階段規劃興建地上2層、地下3層，提供20席國道客運月台，並預留可興建至 4 層樓結構，保留開發彈性。110年初考量預留結構會有工程界面銜接問題，後續也將衍生額外的費用，故調整為一次興建到位。目前設計方案為地上4層、地下3層，可提供 42 席國道客運月台的轉運站，提供台中往北及中繼的國道客運服務。市區公車月台數則維持與106年規劃相同，皆為12席月台，滿足民眾轉乘需求。
至於總經費有所差異，交通局指出，水湳轉運中心設計方案為地上4層樓、地下3層樓，總樓地板面積約25650坪，建築規模相較去年編列預算時，增加2層樓，增加約8,500坪樓板面積，但因受到疫情及原物料上漲影響，近期公共工程營建成本上揚，考量市場行情並避免影響工程進度及品質，水湳轉運中心總經費預估需39億元。