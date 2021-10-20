水湳轉運中心延宕規模縮水　交通局：成本上揚

台中市議會今 (20) 日定期會，進行水湳轉運中心專案報告，民進黨議員抨擊，盧市府延宕水湳轉運中心將近 3 年，而且硬體規劃大縮水 60 ％，卻編列與林佳龍執政時幾乎相同的 39 億預算，交通局葉昭甫表示，受疫情及原物料上漲影響，近期公共工程營建成本上揚，考量市場行情並避免影響工程進度及品質。

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議員謝明源表示，水湳轉運中心自胡志強市長時代提出，在 106 年林佳龍市長時規劃為地上 7 層、地下 4 層、提供 78 席國道客運月台的轉運站，總經費 40 億元；結果到了盧市長時代，卻沒有立即延續前一任市長的規劃，反而以國道客運運量萎縮為理由，將規模縮減為地上 2 層、地下 3 層、僅提供 20 席國道客運月台。

他質疑，規模縮減太多恐不敷使用、而且雖有預留興建空間但未來增建時可能會有經費不到位、或是建築物結構性問題，但當時交通局表示，有預留往後可增建至 4 層樓的結構，並堅持是最適當、最經濟的規畫；結果到 110 年初，市政府自己打臉自己，又改口預留結構會有工程界面銜接問題、後續也將衍生額外的費用。

議員周永鴻說，盧市府為水湳轉運中心編列 39 億元，只比林佳龍執政時期編列的 40 億少不到 1 億，設計卻從地上 7 層改為 4 層，剩 57% ；地下 4 層改為 3 層，剩下 75% ；國道客運月台從 78 座縮水成 42 座，剩下 54% ；汽車停車位從 955 格縮水成 614 格，剩下 64% 。

周永鴻更指出，林佳龍時期轉運中心銜接國道 1 號的立體匝道也編列預算，但盧市府的專案報告中，立體匝道只預留施作空間，沒有編列規劃經費。痛批，盧市府多項重大建設都持「龍規燕不隨」，延宕建設卻越改差，越改越縮水。

交通局指出，原本水湳轉運中心採兩階段式開發，第一階段規劃興建地上 2 層、地下 3 層，提供 20 席國道客運月台，並預留可興建至 4 層樓結構，保留開發彈性。 110 年初考量預留結構會有工程界面銜接問題，後續也將衍生額外的費用，故調整為一次興建到位。目前設計方案為地上 4 層、地下 3 層，可提供 42 席國道客運月台的轉運站，提供台中往北及中繼的國道客運服務。市區公車月台數則維持與 106 年規劃相同，皆為 12 席月台，滿足民眾轉乘需求。