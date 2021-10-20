城中城善款湧入　里長：多人假冒住戶想領補助

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林傳富這幾天也在火場附近忙進忙出服務受災民眾，協助返家或辦理補助等事宜，他今天中午在現場接受媒體聯訪提到，「城中城」內部房間常有漏水問題，住戶擔心大火後持續漏水會繼續被加收水費，希望能向台灣自來水公司申請停水，今天主要是來幫忙此事。
另外，大火發生後各界善款持續湧入，社會局善款專戶截至今天上午已達新台幣1億5168萬元捐款。林傳富提到，近期遇到至少5人不住在「城中城」大樓，卻想假裝住戶企圖闖關登記領取善款，幸虧被他及時發現才沒讓對方得逞。
林傳富表示，由於「城中城」產權複雜，不少房間不僅出租，有的還是委託社區代表幫忙服務，因此火警發生後市府相關單位只知其名，不知其人，這時要辨別是不是真的有住在裡面就很困難。
他也透露，這幾天甚至有一名在「城中城」有8間房間出租的房東想申領補助，但因房東並未住在大樓也非受災戶遭發現拒絕。
他認為高市府未來處理善款應用在需要的人，也就是火警發生時成功逃生、獲救送醫或死者家屬等。
高雄市政府社會局18日起開始受理申請依親或租屋補助。申請者須為實際居住「城中城」大樓住戶，以戶為補助對象，每戶補助半年、新台幣9萬元。申請時須檢附申請書、身分證正反面影本，資格及文件齊全者，受理後1次撥款9萬元。
除了善款外，高市府也已發放罹難者家屬25萬元慰問金、傷者6萬元慰問金。市府現在主要協助傷者救助、罹難者殯葬事宜，未來將依據捐款從優再給予慰救助及協助恢復正常生活。（編輯：戴光育）1101020