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城中城善款湧入　里長：多人假冒住戶想領補助

▲高雄城中城大樓火災案發第7天，不少受災戶前往現場服務站登記申領補助，當地府北里長林傳富20日透露有許多人不住這裡卻想闖關冒領補助。中央社記者洪學廣攝 110年10月20日
▲高雄城中城大樓火災案發第7天，不少受災戶前往現場服務站登記申領補助，當地府北里長林傳富20日透露有許多人不住這裡卻想闖關冒領補助。中央社記者洪學廣攝 110年10月20日

中央社

2021-10-20 15:29:13

（中央社記者洪學廣高雄20日電）高雄市「城中城」大火受災戶可前往現場服務站登記申領補助，當地府北里長林傳富今天說，這幾天有許多人不住這裡卻想闖關冒領補助，還有擁8間房房東也來申請，這些都已拒絕。

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高雄「城中城」大樓大火案發第7天，不少住戶前往火災現場申請返家，並在志工與警察陪同下戴上頭盔上樓拿東西。高雄市政府社會局、鹽埕區公所及民間團體並在現場搭設一對一民眾服務窗口，轄區鹽埕警分局也到場設立機動派出所。

林傳富這幾天也在火場附近忙進忙出服務受災民眾，協助返家或辦理補助等事宜，他今天中午在現場接受媒體聯訪提到，「城中城」內部房間常有漏水問題，住戶擔心大火後持續漏水會繼續被加收水費，希望能向台灣自來水公司申請停水，今天主要是來幫忙此事。

另外，大火發生後各界善款持續湧入，社會局善款專戶截至今天上午已達新台幣1億5168萬元捐款。林傳富提到，近期遇到至少5人不住在「城中城」大樓，卻想假裝住戶企圖闖關登記領取善款，幸虧被他及時發現才沒讓對方得逞。

林傳富表示，由於「城中城」產權複雜，不少房間不僅出租，有的還是委託社區代表幫忙服務，因此火警發生後市府相關單位只知其名，不知其人，這時要辨別是不是真的有住在裡面就很困難。

他也透露，這幾天甚至有一名在「城中城」有8間房間出租的房東想申領補助，但因房東並未住在大樓也非受災戶遭發現拒絕。

他認為高市府未來處理善款應用在需要的人，也就是火警發生時成功逃生、獲救送醫或死者家屬等。

高雄市政府社會局18日起開始受理申請依親或租屋補助。申請者須為實際居住「城中城」大樓住戶，以戶為補助對象，每戶補助半年、新台幣9萬元。申請時須檢附申請書、身分證正反面影本，資格及文件齊全者，受理後1次撥款9萬元。

除了善款外，高市府也已發放罹難者家屬25萬元慰問金、傷者6萬元慰問金。市府現在主要協助傷者救助、罹難者殯葬事宜，未來將依據捐款從優再給予慰救助及協助恢復正常生活。（編輯：戴光育）1101020

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