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今晚開唱！吳卓源、ØZI「在一起」　線上週年慶搶聽新歌

▲ØZI和「緋聞女友」真的在一起？今晚9點兩人線上合體開唱！（圖／翻攝自ØZI IG@ozifp）
▲ØZI和「緋聞女友」真的在一起？今晚9點兩人線上合體開唱！（圖／翻攝自ØZI IG@ozifp）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-10-20 17:54:55

2019年拿下第30屆金曲獎最佳新人獎的ØZI陳奕凡，和「緋聞女友」吳卓源真的在一起了嗎？7月深夜曾在IG上傳合照，只見兩人背靠沙發、ØZI大方將吳卓源摟在懷裡，更有親暱貼臉舉動，引來粉絲密切關注！身為實力派R&B女聲的吳卓源，從PTT崛起被稱為「鄉民老婆」，和被譽為核彈級新人的ØZI，同樣擁有獨特音樂魅力，傳出交往獲得粉絲大讚「很配」。今晚9點美妝品牌YSL BEAUTY為小倆口扮月老，實現大家想要他們「在一起」的願望！

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▲ØZI大方將吳卓源摟在懷裡，上傳親暱貼臉合照，引來粉絲大喊「很配」！（圖／翻攝自ØZI IG＠ozifp）
▲ØZI大方將吳卓源摟在懷裡，上傳親暱貼臉合照，引來粉絲大喊「很配」！（圖／翻攝自ØZI IG＠ozifp）
▲YSL BEAUTY為愛高調線上演唱會，今晚9點開唱。（圖／YSL BEAUTY）
▲YSL BEAUTY為愛高調線上演唱會，今晚9點開唱。（圖／YSL BEAUTY）
美妝界派對高手YSL BEAUTY，搭配熱夯週年慶大手筆舉辦線上互動式派對，今晚9點邀請ØZI和吳卓源為愛高調合體演出！除了可從直播中欣賞兩人的獨家互動，還可以搶先聽到ØZI首度演唱新歌曲！

▲吳卓源選擦YSL小黑條，輕盈滑順的柔霧質地描繪出時髦唇形。（圖／YSL BEAUTY）
▲吳卓源選擦YSL小黑條，輕盈滑順的柔霧質地描繪出時髦唇形。（圖／YSL BEAUTY）
▲ØZI分享噴上YSL自由不羈淡香精，清新性感花草香調，如同他的音樂曲風展現率性自由。（圖／YSL BEAUTY）
▲ØZI分享噴上YSL自由不羈淡香精，清新性感花草香調，如同他的音樂曲風展現率性自由。（圖／YSL BEAUTY）
為歡慶首場演唱會開播，YSL BEAUTY RECORDS超HIGH周年慶，線上推出超限時優惠組合。演唱會還有限量周邊YSL紀念款水壺、證件夾、托特包等時尚配件，只要在派對網站註冊、玩遊戲、拍照，都可以獲得免費積分，與消費積點一起兌換。

YSL BEAUTY為愛高調線上演唱會，可鎖定品牌粉絲團與JULIA吳卓源粉絲團觀賞。

▲YSL BEAUTY為愛高調線上演唱會周邊。（圖／YSL BEAUTY）
▲YSL BEAUTY為愛高調線上演唱會周邊。（圖／YSL BEAUTY）
隨著防疫日趨穩定，蝦皮購物分享觀察統計，站上關於「美妝」的搜尋關鍵字相較上月擁有近五成的成長，為迎合秋季換季需求，攜手韓國美妝品牌ETUDE HOUSE，自即日起至至10月21日推出超級新品日、10月22日至10月24日則推出超級品牌日，主打秋季彩妝新品與聖誕新品，單品下殺5折起，不限金額下單再抽APPLE HomePod mini、BALMUDA The Speaker藍芽音響等超值好禮。

▲ETUDE HOUSE「玩轉色彩九色眼唇彩10件組」超級新品日下殺56折。（圖／蝦皮購物）
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▲ETUDE HOUSE「Holiday聖誕全套組」優惠下殺千元有找。（圖／蝦皮購物）
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