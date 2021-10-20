今晚開唱！吳卓源、ØZI「在一起」 線上週年慶搶聽新歌
2019年拿下第30屆金曲獎最佳新人獎的ØZI陳奕凡，和「緋聞女友」吳卓源真的在一起了嗎？7月深夜曾在IG上傳合照，只見兩人背靠沙發、ØZI大方將吳卓源摟在懷裡，更有親暱貼臉舉動，引來粉絲密切關注！身為實力派R&B女聲的吳卓源，從PTT崛起被稱為「鄉民老婆」，和被譽為核彈級新人的ØZI，同樣擁有獨特音樂魅力，傳出交往獲得粉絲大讚「很配」。今晚9點美妝品牌YSL BEAUTY為小倆口扮月老，實現大家想要他們「在一起」的願望！
記者蕭涵云/綜合報導
2021-10-20 17:54:55
美妝界派對高手YSL BEAUTY，搭配熱夯週年慶大手筆舉辦線上互動式派對，今晚9點邀請ØZI和吳卓源為愛高調合體演出！除了可從直播中欣賞兩人的獨家互動，還可以搶先聽到ØZI首度演唱新歌曲！
為歡慶首場演唱會開播，YSL BEAUTY RECORDS超HIGH周年慶，線上推出超限時優惠組合。演唱會還有限量周邊YSL紀念款水壺、證件夾、托特包等時尚配件，只要在派對網站註冊、玩遊戲、拍照，都可以獲得免費積分，與消費積點一起兌換。
YSL BEAUTY為愛高調線上演唱會，可鎖定品牌粉絲團與JULIA吳卓源粉絲團觀賞。
隨著防疫日趨穩定，蝦皮購物分享觀察統計，站上關於「美妝」的搜尋關鍵字相較上月擁有近五成的成長，為迎合秋季換季需求，攜手韓國美妝品牌ETUDE HOUSE，自即日起至至10月21日推出超級新品日、10月22日至10月24日則推出超級品牌日，主打秋季彩妝新品與聖誕新品，單品下殺5折起，不限金額下單再抽APPLE HomePod mini、BALMUDA The Speaker藍芽音響等超值好禮。