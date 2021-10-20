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家有慢飛天使 看病常耗時耗力家有自閉兒的林太太表示，3年前，夫妻特地請假陪快20歲的孩子到他院抽血，結果孩子怎麼都不配合，卡關大半天，嚴重耽誤其它人的進度，那時心裡十分焦慮，最後靠五花大綁才過關。到信望愛中心後，年度健檢由臺中慈濟醫院協助，友善配合孩子的需求，有人稍微幫忙就能成功，去年從腳上抽血，今年進步到把手固定住就好，看著孩子一路走來的進步，真的好感恩。
用愛守護慢飛天使 完成年度健檢平時在注射站與化療室工作，與針具常相左右，此次被分派到抽血站支援，臺中慈濟醫院護理師吳思穎說，知道守護這些大孩子並不容易，但曾經在健檢活動中，看見信望愛中心的老師安撫大孩子們的細心與愛心，十分感動，自己也巴不得把十八般武藝都用來幫慢飛天使，讓他們快快完成抽血。
慢飛天使只是學習慢 與一般人無差異「謝謝慈濟醫院不受疫情影響，幫我們順利安排健康檢查，加上志工陪伴，就都不會害怕。」信望愛院生賴琬貽代表中心表達感恩。臺中慈濟醫院家醫科主任李祥煒指出，中心服務對象手作完成果醬、手工藝品以及手工皂就證明慢飛天使只是比一般人慢，仍能發揮功能；團隊守護慢飛天使健康、善盡社會責任，年度健檢看到院生一年比一年都更進步、成熟，也為他們開心。
資料來源：健康醫療網 慢飛天使年度健檢 臺中慈院用愛守護
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