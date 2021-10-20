名家論壇》韋安／「四個關鍵」決定侯友宜能否挑戰2024

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侯友宜自19歲踏入警官學校，經歷30多年警察生涯，後來又擔任10多年新北市正副市長。他的「定位」十分清晰，就是在每一份工作上，努力扮演好自己的角色，愛做事情、能做事情。而且他一再表示不會忘了這個「初心」。
侯的能力和作為，以及表露出來接地氣，與民同在的濃厚「溫度感」，自然反饋到他的「職位」上。在警界，侯都破紀錄地，以最低年紀就任刑事局長、警政署長和警大校長。然後由警轉政，成為台灣政壇人氣第一的民選新北市長。
雖然，對於2024更上一層樓，挑戰總統這個「職位」，侯友宜沒說要，但也沒說不要。但照目前的狀態，和未來的發展性來看，他作為藍營「最強人選」，嫣然成型。
不過，有「四個關鍵」，決定著侯友宜能否順利挑戰2024。
一，侯友宜一定要參選2022的連任，而非棄選。2018，他以贏對手最多，30萬票，新北市歷史最高票當選。2022，在綠營已把他當成未來「假想敵」，一定全力圍攻圍剿，以及沒有前次「討厭民進黨」的大氛圍。他要贏過對手一定票數，比如說10萬票以上（越多越好），才能證明他有挑戰2024的續航力。
2022的選戰，是新北市民以得票數「硬數據」，而非民調數據，對侯友宜施政能力再一次的全面檢驗。同時，在他「選總統」已是顯性議題之際，也是對此選項的風向測試。
二，從5月爆發嚴重疫情，到9月delta病毒來襲，抗疫戰中，侯展現出決斷力、領導力和組織力，以及悲天憫人的「溫度感」，帶領新北成功戰勝疫情。在疫情和政治對手的兩面夾擊之下，侯的聲望不墜，但是，這些很快就成為過去式。
在未來一年多中，他也要展現出對經濟建設的規劃，和城市治理能力。交出整治新北五股垃圾山、塭仔圳的具體成效，其它城市建設的成果，以及更多讓人有感的政績。
三，最關鍵的則是，成功連任後，到了2023年時，侯能不能依然保持全台政治人物支持度第一的優勢；新北市民是否有過半民意，支持他轉戰總統；藍營中是否唯有他，才有贏過其它綠白兩黨的機會。
四，國民黨的初選制度，是否能為了完全「求勝」，而做出調整。2016發生「換柱」事件，國民黨在總統選舉中只得了300多萬票，2020全民調推出的人選，則讓對手大贏300萬票。
初選制度已成為國民黨不合時宜的大麻煩。這次黨主席選舉，為迎合37萬黨員的心意，「美國線民」、「急統紅統」標籤大打出手，差一點鬧出「亡黨」危機。全民調則為對手陣營留下幫忙「助選」的空間，會搞出奇怪的人選出來。下一次總統初選，如果在用全民調，韓國瑜若出來，一定能鐵定出線，但要嗎？
以黨代表大會和黨公職（藍營縣市長、民代），組成間接選舉團，遴選徵召，不失為一個科學的選擇。
如果能滿足上面「四個關鍵」因素，侯友宜挑戰2024，無論他主觀想法為何，外部因素都將讓一切水到渠成。國民黨想要在內外不利的大環境下，重新執政，看來也只剩下這次機會了。關鍵是這和黨，求生或求亡綜合意志，哪個比較強？
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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