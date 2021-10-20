「HONDA TAIWAN安駕中心」與中警前進校園 體驗安全駕駛
110年10月為全國「交通安全月」，根據統計，近來每年9月份到年底，全國交通事故死傷人數開始攀升，且適逢學校開學，機車涉入死傷人數增加，中市警第二分局為提醒以機車代步為主的大學生更加重視交通安全，特別聯合「HONDA TAIWAN安駕中心」，於10月19、20二日在中國醫藥大學、國立臺中科技大學舉辦「大學生安全駕駛體驗」活動，目的要透過「人與人的體驗式」加強學生交通安全教育。
記者鄧力軍/台中報導
2021-10-20 16:31:49
分局長陳家銘表示，如果學生多加留心，很多交通事故皆可避免。那學生該留意什麼？這個體驗活動主軸是講授「遠離大型車內輪差」、「防禦駕駛」觀念，課程中透過「機車直線安全剎車」、「駕駛姿勢」、「行車安全觀念」等，全程透過模擬及實境體驗互動，將騎乘機車需注意的安全事項及周遭環境潛在影響行車安全等安全駕駛觀念，以互動體驗的宣導方式，將交通事故防制的正確觀念深入校園，讓學生能明白騎乘機車所面臨的危險因子，進而強化自身安全駕駛習慣。
陳家銘表示機車體積輕巧且機動性高，為大學生廣泛使用，惟機車屬「高危險的交通工具」，許多人喜歡享受騎乘當下的快感，但在安全觀念未充足的情況下，大大提高事故風險。希望除了交通執法外，並透過深入校園宣導交安，建立正確駕駛觀念，減少交通事故的發生。