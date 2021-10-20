Google發布旗艦機Pixel 6！主打高階性能最低1.9萬元有找

我是廣告 請繼續往下閱讀
該系列手機帶來突破性的相機設計與功能，在後置鏡頭的部分，具有比先前更大的感應器，讓相機可捕捉到更多的光線，拍攝更細緻且明亮的照片。兩款手機也同樣配置了超廣角鏡頭，加上威應器的升級，即使是拍攝更寬廣的人物或景色畫面時。此外，Pixel 6 Pro後置三鏡頭的設計，包含支援 4 倍光學變焦的專業級望遠鏡頭，能夠更鮮明生動且準確的捕捉和呈現近距離畫面。
在相機的功能上，全新的「動態肖像模式」（Motion Mode）讓使用者可以輕鬆拍攝出長曝光攝影的效果，例如自然景觀、城市夜景或是移動的物體；透過拍攝多張照片並將它們組合起來，並運用機器學習和計算攝影來辦識相片中的主題，找出移動的內容，並為背景添加模糊的效果。
此外，新增的「魔術橡皮擦」功能，讓使用者可以在相簿中點選干擾物移除的建議或者直接編輯相片，快速移除不想在相片中出現的搶鏡路人或背景雜物，即便是好幾年前拍的照片，也能透過相簿來查看編輯。
此次台灣也宣布即將推出 Nest Hub（第2代），不只擁有優異的音質表現，7吋的智慧螢幕讓使用者能在觀賞影音娱樂內容的同時，亦能輕鬆操控家中的智慧装置。此外，新一代的 Nest Hub 具備 Soli 技術支援的 Motion Sense 功能，除了讓使用者可以用手勢操作快捷功能，還能透過僅會偵測動作的低功耗雷達，在沒有攝影鏡頭的情況下分析夜間的動作和呼吸變化，幫助使用者追蹤自己的睡眠時間和狀態。
即日起台灣消費者可在Google 商店、台灣大哥大門市、線上通路myfone購物、momo 購物網、PChome 線上購物與蝦皮商城預購最新Pixel 6、Pixel 6 Pro 及Nest Hub（第2代），10月28日起可在上述通路購買Pixel 6 、Pixel 6 Pro。 Nest Hub（第2代）則將於11月18日開始販售。
Pixel 6 與 Pixel 6 Pro分别推出 128GB 及256GB 的容量選項，Pixel 6 售價為新台幣1萬8990元（128GB）、新台幣2萬1990元（256GB）；Pixel 6 Pro 售價為新台幣2萬6990元（128GB）、新台幣2萬9990元（256GB）。在顏色選項上，Pixel 6推出海沫色、珊瑚粉和風暴黑；Pixel 6 Pro 則有陽光黃、雲霧白和風暴黑。Nest Hub（第2代）售價為新台幣 3180元，提供「粉炭白」與「石墨黑」兩種顏色選項。