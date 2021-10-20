台灣團隊發光　參與恐怖繪本《餓鬼饗宴》改編影集製作

我是廣告 請繼續往下閱讀
《餓鬼饗宴》預計會製作成8集，每集30分鐘的影集，由總部設於倫敦與新加坡的「108Media集團」出資，找來美國亞裔編劇、台灣導演、台灣動畫製作公司等共同協力創作，並且由近年來致力於原創影劇IP與國際發行的「七十六号原子」與旗下國際發行公司Studio886在大中華地區發行。
《餓鬼饗宴》的作者張瀛在美國創作亞洲文化和中國美食題材上相當出名，她同時也是演講者並擔任烹飪節目主持人，過去張瀛還是瑪莎史都華的《Whole Live》生活雜誌的美食編輯，目前她已經為成人和兒童撰寫23本書。張瀛表示，「「我寫的東西幾乎都和食物有關，我相信透過歷史、文學和美食的結合，才能真正瞭解一種文化和人民。透過食物和鬼魂的隱喻，吸引讀者更瞭解中國文化和那裡的生活。」張瀛的書過去也得過無數獎項，甚至列入學校大綱，從她的作品中也能窺見她對亞洲文化以及中國美食的熱情。
好萊塢亞裔編劇翠西亞李則被認為是好萊塢最優秀的新秀編劇之一，作品被列入2020年Black List、CAPE和Young & Hungry等多個美國好萊塢頂尖編劇推薦名單，她也曾執導過3部獲獎恐怖與驚悚作品，其中一部是由OTT平台Hulu發行，並在坎城影展上放映的《血腥獵手》（Blood Hunters）。
台灣導演奚岳隆2020年曾執導恐怖片《女鬼橋》，在台灣熱賣將近6千萬票房，也成為OTT平台Netflix最受海外觀眾歡迎的台灣作品之一，他也因此成為目前亞洲最受矚目的電影導演。奚岳隆專精視覺藝術及特效運用，擅長融合不同類型題材，以敏銳的商業手法、高質感的視覺衝擊，創造市場效應。奚岳隆在《餓鬼饗宴》中擔任創意總監，除了指導台灣動畫工作的菁英人才之外，還負責所有視覺展示和動畫效果。
《餓鬼饗宴》是有史以來第一個結合食譜、動畫和歷史元素的恐怖動畫系列，在洛杉磯和台北同步開發和製作，預計將在2022年第四季度以英文和中文同時播出。