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綠委指牡蠣2020年產量掉新低　陳吉仲提改善措施

▲綠委指牡蠣2020年產量掉新低，農委會主委陳吉仲允諾1年內完成採後自動化、機械化、包裝、產地標示、產銷履歷等措施。（圖／農委會提供）
▲綠委指牡蠣2020年產量掉新低，農委會主委陳吉仲允諾1年內完成採後自動化、機械化、包裝、產地標示、產銷履歷等措施。（圖／農委會提供）

中央社

2021-10-20 16:33:47

（中央社記者楊淑閔台北20日電）民進黨籍立委蘇治芬今天質詢，台灣牡蠣面臨越南進口等壓力，面積擴大產量卻下跌，2020年產量已掉到新低。農委會主委陳吉仲允諾1年內完成採後自動化、機械化、包裝、產地標示、產銷履歷等。

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立法院經濟委員會今天邀請行政院農業委員會主委陳吉仲就「台灣農漁產業生產概況、內外銷情形及降低中國貿易依存度精進措施」、「植物醫師法草案」、「食農教育法草案」進行報告，並備質詢。

蘇治芬指出，台灣牡蠣2017年產量2萬3179公噸，全球排名第6名，2019年1萬9392公噸，掉到第7名；而越南進口台灣的牡蠣在2020年卻增至1306公噸，今年截至9月進口量也已有732公噸，讓台灣蚵農深感壓力；另外中國牡蠣苗進口到台灣的量也在增加，也是隱憂。

反觀國內養殖情況，她說，台灣養殖面積在2016年是近年的低點，但是從2016到2020年間，養殖面積呈現提升的趨勢，產量卻在2020年掉為最低點；牡蠣產值從2013年的新台幣61億元跌到2019年的36億元；恐再往下掉。

她認為，國內牡蠣產業有幾個隱憂，主產地的雲嘉南養殖灘地陸域化，導致養殖面積減少；蚵串、剖蚵肉、蚵棚作業的人工成本高；加上台灣多颱風；目前台灣牡蠣產地價每公斤240到250元。反之，越南牡蠣主產地下龍灣水質好、沒有颱風、人工便宜，進口台灣每公斤約120元，跟台灣牡蠣價差1倍。

她強調，台灣牡蠣養殖面積其實夠大，產業人口也夠，也確實有容易造成海洋污染的問題，環團相關關注不斷透過媒體報導呈現，希望農委會注重，而且她還發現，農委會漁業署及水產試驗所對牡蠣投入的科研預算是零，呼籲投入經費研究，包含是否要投入單體牡蠣的人工蚵串研究、暴斃原因、環境條件、疫病等。

陳吉仲說，台灣已正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）議題，如果沒讓牡蠣產業翻轉過來，其他大概就更麻煩，農委會會檢討。

他還說，立法院經濟委員會明天將考察「雲林及嘉義地區農經建設概況」，農委會會就生產作業，包含技術到漁民的生產行為推動改變，最快的部分是採後的自動化、機械化、包裝、產地標示、產銷履歷等，希望在1年內做起來，也會投入蚵苗等領域的研究。（編輯：陳政偉）1101020

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