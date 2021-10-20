綠委指牡蠣2020年產量掉新低　陳吉仲提改善措施

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蘇治芬指出，台灣牡蠣2017年產量2萬3179公噸，全球排名第6名，2019年1萬9392公噸，掉到第7名；而越南進口台灣的牡蠣在2020年卻增至1306公噸，今年截至9月進口量也已有732公噸，讓台灣蚵農深感壓力；另外中國牡蠣苗進口到台灣的量也在增加，也是隱憂。
反觀國內養殖情況，她說，台灣養殖面積在2016年是近年的低點，但是從2016到2020年間，養殖面積呈現提升的趨勢，產量卻在2020年掉為最低點；牡蠣產值從2013年的新台幣61億元跌到2019年的36億元；恐再往下掉。
她認為，國內牡蠣產業有幾個隱憂，主產地的雲嘉南養殖灘地陸域化，導致養殖面積減少；蚵串、剖蚵肉、蚵棚作業的人工成本高；加上台灣多颱風；目前台灣牡蠣產地價每公斤240到250元。反之，越南牡蠣主產地下龍灣水質好、沒有颱風、人工便宜，進口台灣每公斤約120元，跟台灣牡蠣價差1倍。
她強調，台灣牡蠣養殖面積其實夠大，產業人口也夠，也確實有容易造成海洋污染的問題，環團相關關注不斷透過媒體報導呈現，希望農委會注重，而且她還發現，農委會漁業署及水產試驗所對牡蠣投入的科研預算是零，呼籲投入經費研究，包含是否要投入單體牡蠣的人工蚵串研究、暴斃原因、環境條件、疫病等。
陳吉仲說，台灣已正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）議題，如果沒讓牡蠣產業翻轉過來，其他大概就更麻煩，農委會會檢討。
他還說，立法院經濟委員會明天將考察「雲林及嘉義地區農經建設概況」，農委會會就生產作業，包含技術到漁民的生產行為推動改變，最快的部分是採後的自動化、機械化、包裝、產地標示、產銷履歷等，希望在1年內做起來，也會投入蚵苗等領域的研究。（編輯：陳政偉）1101020