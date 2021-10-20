台商在泰國的經濟佈局是什麼？泰商曝對台聯想三大關鍵字

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那麼泰國人對台商的印象是什麼呢？根據台亞基金會所發佈的「台灣與台商形象泰國調查計畫」，指出有9成泰國企業人士認為自己了解台灣，提到對台灣的第一聯想，前三名聯想是「高科技、創新」、「先進技術、電子產業」和「美食」。 而他們認為台商對當地的貢獻，有83%是「創造就業機會」、65%是「協助產業轉型」和64%是「提供投資資金」。
目前泰國當局全力發展核心產業項目，包括汽車、航太物流、電子、自動機械機器人、農業、數位經濟、觀光、生質燃料生化、食品以及醫療等項目。只要是具備高附加價值的企業，且符合十大核心產業，就享有各種稅負優惠，「超額優惠」可以給到「十免五減半」，亦即前十年免稅、後五年減半。
在調查報告中，受訪者Narit Therdsteerasukdi肯定台灣擅長科技與現代工業。「我能感覺到台灣在高科技領域的發揮，台灣軟實力和硬實力之間結合得很好。他們擅長科技和現代工業，但同時也有有趣的文化和美麗的風景。這就是台灣在國際上具有很強競爭力的原因。」
至於台灣對泰國的佈局，資誠聯合會計師事務所在今年初曾發報告指出，透過訪談及問卷調查發現，台商近年已逐漸降低對中國大陸、美國二大市場的依賴度，在新南向政策下，對於泰國、南韓、馬來西亞等三塊亞洲市場的重視程度，則有明顯提升。
而泰國社會對台灣印象則偏正面，不過眾多泰國學者則指出民間「正處於認識台灣階段」，扣掉曾經前往台灣學習或經商的泰國人， 仍有不少泰國人原本對台灣知之甚少。近幾年透過臉書了解「新南向政策」，同時因為「奶茶聯盟事件」，對台灣旅遊和資訊更加知悉。另外，自免簽政策以來，泰國中產階級願意來台的比例大幅增加。