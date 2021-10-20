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不得供應菸品予未滿18歲者 連鎖便利商店違規率上升根據菸害防制法第13條第1款規定，任何人不得供應菸品予未滿18歲者，違者依同法第29條規定，最高可處新臺幣5萬元罰鍰。另兒童及少年福利與權益保障法施行細則第11條更賦予商家查證購菸者年齡是否已滿18歲及對無身分證明或不出示證明者拒絕供應之法規依據。
然而，110年4月至5月間調查結果與109年同期調查比較，檳榔攤違規率由73.5％下降至36.7％；連鎖超市或大賣場的違規率由23.5％降為12.5％；一般商店的違規率由56.8％降為41.3％，但唯一上升的是連鎖便利商店的違規率由28％上升至29.3％。
確認、查證要確實 杜絕青少年學生買菸消基會安排之喬裝測試結果，110年仍有3成買菸未被店家拒絕，顯示業者不夠警覺或對員工教育訓練不足。國民健康署吳昭軍署長呼籲，業者應加強員工的教育訓練，尤其對穿著學校制服或便服但疑似未成年者，要有「年齡確認、證件查證」的習慣，強化「不得供應菸品予未滿18歲者」的基本意識。
防疫期間 證件查核應落實因新冠肺炎疫情的關係，消費者皆佩戴口罩，商家不易以面貌判斷消費者的年齡。國民健康署提醒，菸品販售業者，在此情況下，應加強消費者的證件查核，若其沒有帶證件或不願意出示證件，就應拒絕販售菸品，共同保護青少年的健康，免於受到菸品的危害。
資料來源：健康醫療網 3成未成年買菸未被拒！ 超商通路違規率升
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