顏寬恒催票刪Q　林俊憲酸：何其諷刺

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此番話引來各界熱烈討論，立委林俊憲也為此發文指出「動員全部資源、背水一戰的顏家也沒有輸的本錢」，但他仔細一看顏寬恒的文章後，卻感覺這篇文用在國民黨自己身上更為合適。
林俊憲說，顏寬恒的文章通篇強調「在地」這個主題，強調他出身當地，因此比3Q更有「正當性」，認為不是當地人就沒資格參與地方政治。林俊顯表示，這句話換個時空背景，或許會成為幾十年前用來對抗國民黨的標語，2021年的今天卻變成國民黨人士的口號，這種諷刺性，正是台灣民主化成就的最好註解。
他提到，國民黨1949年撤退後帶來了大量軍民，由於和本地人生活習慣不同產生許多衝突，但是共同生活在一片土地久了，台灣人一詞也有了新解：不管你來自哪裡，認同這個地方、認同我們共同的生活方式，那就是台灣人，不因先天出身而區分你我，這是台灣走過許多傷痛後，好不容易才癒合起的傷口。
林俊憲也說，「族群」一直是台灣最敏感的議題，尤其顏寬恒身為國民黨本土派，應該最能體會這種處境，如今卻用這種「出身定生死」的手法來打擊政敵，要是照他的邏輯，國民黨也不來自台灣，是不是也不應該決定台灣的命運，該被趕下海呢？光是國民黨現在還能活躍於政壇，就是對顏寬恒說法的最好打臉。
林俊憲指出，台灣人作為一種認同，無關血統出身，因為對民主自由方式的共同信仰而團結在一起，這或許是民主化後我們最大的成就。罷免案做為民主的實踐也是同樣道理，跟你是哪裡人無關，而是關於一位立委有沒有達成選民的期待？如果答案是肯定的，那就一定要站出來投下不贊成票，反擊這種惡質的分化手段。