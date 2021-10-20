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屏東挖眼案女高生投稿名期刊呼籲政府勿互甩鍋

▲國立新竹女中高三邱允昕同學以「精神障礙抗辯與刑事責任」為題投稿社團法人中華人權協會《人權會訊》專業知名期刊，獲得採用。（圖／ 邱允昕提供）
▲國立新竹女中高三邱允昕同學以「精神障礙抗辯與刑事責任」為題投稿社團法人中華人權協會《人權會訊》專業知名期刊，獲得採用。（圖／ 邱允昕提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-10-20 17:48:22

國立新竹女中高三邱允昕同學長期關注精神病患犯下重大刑案的社會事件，加上最近又發生屏東挖眼案，她以「精神障礙抗辯與刑事責任」為題投稿社團法人中華人權協會《人權會訊》專業知名期刊，獲得採用在該協會網站刊出(https://www.cahr.org.tw/2021/10/12/%e3%80%90%e7%b2%be%e7%a5%9e%e9%9a%9c%e7%a4%99%e6%8a%97%e8%be%af%e8%88%87%e5%88%91%e4%ba%8b%e8%b2%ac%e4%bb%bb%e3%80%91-%e9%82%b1%e5%85%81%e6%98%95/；紙本預計刊登於第139期)。該期刊向以刊登專業法界人士之文章為主，本次首度收錄高中生作品，意義非凡。
邱允昕文中指出，近來國內發生不少精神病患犯下重大刑案的例子，有關單位卻一直沒有真心要解決這樣的社會重大問題，互推皮球，造成人心惶惶，尤其下課或補習後必須單獨回家的學子們，更是擔心自身安危，深怕有一天突然會跳出來精神異常患者對自己下毒手，那人民免於恐懼的自由到那兒去了？
文中強調，最近又發生了屏東挖眼案，被害人是便利商店員工，只不過提醒楊姓男子要將口罩戴好，沒想到楊男是一名精神異常患者，竟在店內以手挖被害人雙眼，導致被害人眼球塌裂、鼻梁碎裂、腦震盪、視網膜剝離、眼眶骨碎裂。這事件持續震驚著社會。這樣的社會案件在近年來層出不窮，政府似乎沒有真心要解決，真擔心會像連續劇一樣上演著。擔心之餘，這類案件因而引起其關注，想瞭解醫學與法律的關聯，進而找出問題點及解決方法。
邱允昕論述認為，隨著時代的演進，面對人情與法治立場不同的堅持，如何改善現行制度，尋求建構出健全而周到的規範，以共創雙贏，是她做這份研究的初衷。希望這篇文章可以讓有關機關看見，尤其是衛福部要快點設立司法精神病院，相關機關不要再互踼皮球！不然，預料前仆後繼的精神障礙「殺人」、「砍頭」、「挖眼」案，都會像連續劇一樣持續上演著。
邱允昕在文末以一個女高中生的立場語重心長表達，小老百姓要的不多，如此的簡單：「我們只需要放學、下班後有一條安全回家路。這個小小的希望，錯了嗎？」

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