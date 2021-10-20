屏東挖眼案女高生投稿名期刊呼籲政府勿互甩鍋

邱允昕文中指出，近來國內發生不少精神病患犯下重大刑案的例子，有關單位卻一直沒有真心要解決這樣的社會重大問題，互推皮球，造成人心惶惶，尤其下課或補習後必須單獨回家的學子們，更是擔心自身安危，深怕有一天突然會跳出來精神異常患者對自己下毒手，那人民免於恐懼的自由到那兒去了？
文中強調，最近又發生了屏東挖眼案，被害人是便利商店員工，只不過提醒楊姓男子要將口罩戴好，沒想到楊男是一名精神異常患者，竟在店內以手挖被害人雙眼，導致被害人眼球塌裂、鼻梁碎裂、腦震盪、視網膜剝離、眼眶骨碎裂。這事件持續震驚著社會。這樣的社會案件在近年來層出不窮，政府似乎沒有真心要解決，真擔心會像連續劇一樣上演著。擔心之餘，這類案件因而引起其關注，想瞭解醫學與法律的關聯，進而找出問題點及解決方法。
邱允昕論述認為，隨著時代的演進，面對人情與法治立場不同的堅持，如何改善現行制度，尋求建構出健全而周到的規範，以共創雙贏，是她做這份研究的初衷。希望這篇文章可以讓有關機關看見，尤其是衛福部要快點設立司法精神病院，相關機關不要再互踼皮球！不然，預料前仆後繼的精神障礙「殺人」、「砍頭」、「挖眼」案，都會像連續劇一樣持續上演著。
邱允昕在文末以一個女高中生的立場語重心長表達，小老百姓要的不多，如此的簡單：「我們只需要放學、下班後有一條安全回家路。這個小小的希望，錯了嗎？」
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