COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

獨／澎恰恰一夕間賺600萬　百億林董曝背後「操盤時間」

▲林秉文（中）只花10天就幫澎恰恰（左）接到6支代言。（圖／記者葉政勳攝）
▲林秉文（中）只花10天就幫澎恰恰（左）接到6支代言。（圖／記者葉政勳攝）

記者侯家瑜/台北報導

2021-10-20 18:09:57｜2021-10-20 18:39:35

藝人澎恰恰為了完成拍片夢想而欠下巨債，自從去年8月宣布破產後，還錢之路就相當坎坷，除了被暴力討債之外還鬧出失聯。好在有據傳身價百億、金星集團董事長林秉文的幫忙，澎恰恰目前已經接到了6支價值100萬的代言，今（20）日也召開說明會公開其內容、收入，債務困境似乎看見曙光，而林秉文也向《NOWnews今日新聞》透露，自己只花了將近10天的時間，就搞定澎恰恰所有的代言。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林秉文本身就是通訊軟體公司PG Talk的顧問，因此幫助過澎恰恰與PG Talk商談合作機會，他今天在簽約儀式上也表示，往後會把中心放在該公司上：「未來澎哥的影片、劇集都會在PG Talk上播出，只要大家幫他點讚就可以替他拿獎金。」希望網友可以透過IG、臉書等平台，增加澎恰恰額外的收入，另外林秉文也替他接到小樽手作咖啡、布蘭登公爵凍蒜高粱、黑沃咖啡、HOMEDICS和台灣仁本廠商的代言。

▲澎恰恰一早「血壓創新低」曝身心狀況。（圖／記者葉政勳攝）
▲澎恰恰還錢之路看到曙光。（圖／記者葉政勳攝）
事實上，澎恰恰從拍攝台版《魷魚遊戲》，到現在能藉由代言活動進帳600萬，背後幾乎都由林秉文一手操盤，澎恰恰今天就公開誇讚林秉文做事盡責且相當有效率，透露當時對方表示要替他找代言時，心中充滿納悶，不敢相信他可以如此快速，坦言今天一簽下去，就感到非常舒壓，血壓也比平常還低很多。

▲澎哥積極工作償債。（圖／澎恰恰臉書）
▲澎恰恰努力工作償還債務。（圖／澎恰恰臉書）
不過撇除做事效率，林秉文在首次公開露臉後，身分就瘋狂被起底，他過去從地方百家樂賭場發跡，一路靠博弈事業累積錢脈，現在則是金星集團的董事長，還曾與澳門賭王周焯華（洗米華）合夥。擁有上百億財富的林秉文，每每露面都能霸氣地替澎恰恰喊話債權人，不過他認為背景不重要，坦承確實涉賭，同時否認出身「蘆洲角頭」。至於林秉文是如何在短短10天就能幫澎恰恰敲到6個代言，背後其他原因也令外界相當好奇。

▲澎恰恰（左）坦言一直都很相信林秉文（右）做事效率。（圖／記者葉政勳攝）
▲林秉文（右）過去一路靠博弈事業累積錢脈。（圖／記者葉政勳攝）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀