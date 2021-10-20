獨／澎恰恰一夕間賺600萬 百億林董曝背後「操盤時間」
藝人澎恰恰為了完成拍片夢想而欠下巨債，自從去年8月宣布破產後，還錢之路就相當坎坷，除了被暴力討債之外還鬧出失聯。好在有據傳身價百億、金星集團董事長林秉文的幫忙，澎恰恰目前已經接到了6支價值100萬的代言，今（20）日也召開說明會公開其內容、收入，債務困境似乎看見曙光，而林秉文也向《NOWnews今日新聞》透露，自己只花了將近10天的時間，就搞定澎恰恰所有的代言。
記者侯家瑜/台北報導
2021-10-20 18:09:57｜2021-10-20 18:39:35
林秉文本身就是通訊軟體公司PG Talk的顧問，因此幫助過澎恰恰與PG Talk商談合作機會，他今天在簽約儀式上也表示，往後會把中心放在該公司上：「未來澎哥的影片、劇集都會在PG Talk上播出，只要大家幫他點讚就可以替他拿獎金。」希望網友可以透過IG、臉書等平台，增加澎恰恰額外的收入，另外林秉文也替他接到小樽手作咖啡、布蘭登公爵凍蒜高粱、黑沃咖啡、HOMEDICS和台灣仁本廠商的代言。
事實上，澎恰恰從拍攝台版《魷魚遊戲》，到現在能藉由代言活動進帳600萬，背後幾乎都由林秉文一手操盤，澎恰恰今天就公開誇讚林秉文做事盡責且相當有效率，透露當時對方表示要替他找代言時，心中充滿納悶，不敢相信他可以如此快速，坦言今天一簽下去，就感到非常舒壓，血壓也比平常還低很多。
不過撇除做事效率，林秉文在首次公開露臉後，身分就瘋狂被起底，他過去從地方百家樂賭場發跡，一路靠博弈事業累積錢脈，現在則是金星集團的董事長，還曾與澳門賭王周焯華（洗米華）合夥。擁有上百億財富的林秉文，每每露面都能霸氣地替澎恰恰喊話債權人，不過他認為背景不重要，坦承確實涉賭，同時否認出身「蘆洲角頭」。至於林秉文是如何在短短10天就能幫澎恰恰敲到6個代言，背後其他原因也令外界相當好奇。