全運會首屆電競賽 中市代表隊勇奪團體「金牌」

110 年度全國運動會在 10 月份於新北市開戰，混合電子競技項目今年首次選辦，日前台中市個人賽爐石戰記包辦金、銀牌。今 (20) 團體賽英雄聯盟再傳捷報，台中市代表隊擊敗臺北市的強敵勇奪「金牌」！台中市包辦全國運動會混合電子競技項目全數冠軍。

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台中市電競代表隊團體賽首場對上花蓮縣，直落 2 拿下首勝；第二場與地主隊新北市碰頭，持續以精準戰術二度拆掉敵方水晶主堡獲勝；接著與來自新竹縣的好手對抗，上路鱷魚大口咬下勝利；冠軍戰對上臺北市激烈鏖戰，第一局打野葛雷夫、上路關成功剪下勝利，第二局不敵對方強攻會戰，但第三局再以打野歐拉夫帶著貓咪主宰比賽板回一城，奪下團體賽英雄聯盟金牌，締造出台中市電子競技在全國運動會上的最佳成績。

民進黨市議員江肇國同時是臺中市電競委員會主委表示，電競項目首次選辦，臺中市共推派出兩位個人賽爐石戰記選手，及一組團體賽英雄聯盟選手，勇奪兩金一銀，即包辦下所有佳績，顯見臺中市擁有孕育在地電競好手充足且成熟的能量，未來也將爭取更多電競新星移籍臺中，打造電競人才庫，同時將會持續與各校園、企業合作推廣電子競技各項賽事。

臺中代表隊弘光科大獵鷹校對指導教授黃建基表示，同時具備出賽能力與設籍條件並不容易，而臺中市能夠網羅好手組織成隊，並且奪牌相當難得。獵鷹校隊與教練邱亮融賽前每天對戰並調整戰術，除了農兵走位的基本功，更需要的是對戰經驗與團隊默契，而現在一切努力換得一面金牌。

黃建基強調，良好的電競環境除了大專院校培育，也需要政府、民間的共同支持，希望臺中市能持續讓電子競技發揚光大。

中市運動局長李昱叡表示，全國運台中電競代表隊選拔賽，邀集台中市近200名電競好手參與，歷經4月起選拔賽、培訓賽及資格賽3階段的遴選及培訓，最終由呂致遠、劉人豪、吳羿翰、樊兆富、趙翊傑、王柏翔6人（同時也是弘光獵鷹戰隊）取得《英雄聯盟》競賽項目代表隊資格，每週固定時間於弘光科技大學辦理電競代表隊培訓，加強團隊實戰經驗。