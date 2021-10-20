孫安佐製槍案8度開庭　28頁美國法鑑定報告出爐

孫安佐的爸媽是演藝圈的夫妻檔孫鵬、狄鶯，他2018年在美國讀書時，因表態要開槍掃射學校，涉嫌恐怖威脅罪而被警方逮捕入獄，服刑期滿被驅逐出境回台，不過隨後又因非法持有手槍罪名起訴，目前交由士林地方法院審理中。孫安佐今（20）日第8度出庭，交通大學教授林志潔進行美國法鑑定，報告鑑定出爐，認定孫安佐並無犯美國的製槍罪。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-20 18:35:48
孫安佐今天再次出庭，委任律師丁榮聰出示28頁的鑑定報告，林志潔針對美國法，認為在美持有手槍並未違反美國法律，且孫安佐並無銷售、散佈及有工具進行加工，也沒有組裝完成，雖然在美國被起訴恐嚇罪、持有犯罪工具罪，不過犯罪地點不在台灣，台灣無權追訴。
而丁榮聰也表示只是因為基於興趣才上網購買零件，加上孫安佐當時才剛滿20歲，也已經受到美國法律制裁，盼外界能體量他在異鄉承受的壓力。
※【NOWnews 今日新聞
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