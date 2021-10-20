蔡依林現身GUCCI特展！　7亮點必逛線上預約最潮打卡聖地

11月3日止。

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▲Jolin穿上帥氣鮮艷綠色套裝現身，直誇收藏家展間的下午茶組好喜歡。（圖／記者蕭涵云攝）

▲樂團茄子蛋互虧「沒看過你這麼帥」。（圖／記者蕭涵云攝）

《GUCCI Garden Archetypes原典特展》超好拍！預料將是年底最潮打卡聖地。展覽共設有6大沉浸式展間，全程皆可拍攝，以及台灣首見、只在佛羅倫斯的古馳花園博物館販售的限定商品，隨展覽特別巡迴販售！





▲創意總監Alessandro Michele邀請參觀者探索過往六年的冒險。（圖／記者蕭涵云攝）

播放20支形象廣告的多屏螢幕操控中心





參觀者首先穿過顯現出Archetypes字樣的繩簾進入GUCCI Garden，像是通過一個類似幕後的操控中心進入展覽，映入眼簾的是等待參觀展覽的多屏螢幕畫面。進入組成網路結構的主題空間和過道其中，將通往策展人、同時也是品牌創意總監Alessandro Michele口中形容「投射形象廣告中情緒的遊樂場，意象世界的捷徑」。





▲視覺與嗅覺兼具的花悅仙境。（圖／記者蕭涵云攝）

▲目不暇給的藝術壁畫，連天花板也不放過。（圖／記者蕭涵云攝）

▲走向史詩般的方舟，和穿越樹林的小鹿合影。（圖／記者蕭涵云攝）

▲令人沉醉的迷幻鏡面世界。（圖／記者蕭涵云攝）

▲琳瑯滿目的收藏者展間，藏有Jolin喜歡的下午茶組。（圖／記者蕭涵云攝）

▲踩上鏡面地板，拍攝出騰空的漂浮感，是本展必拍的私房角度！（圖／記者蕭涵云攝）

▲在歡樂的好萊塢音樂劇歌舞聲中，向黃金時代致敬。（圖／記者蕭涵云攝）

▲時尚迷必收藏！佛羅倫斯古馳花園博物館限定商品。（圖／記者蕭涵云攝）

時間：2021年10月21日

2021年11月3日