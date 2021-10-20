蔡依林現身GUCCI特展！　7亮點必逛線上預約最潮打卡聖地

我是廣告 請繼續往下閱讀
穿上帥氣鮮艷綠色套裝現身的Jolin，自在小露性感美胸，分享印象最深刻的是收藏超過1千個華美餐瓷的鏡面世界，「一進去就看到很多可愛的盤子，下午茶組我很喜歡！」並大方透露今晚將會曝光最新與全球百大DJ Steve Aoki與美國音樂唱作人MAX合作的新單曲《黑暗騎士》，「中英文版本編曲完全不一樣！」Jolin更開玩笑與同台的茄子蛋互相評論身上穿搭，「我覺得他們穿得非常帥。」
預言拿金馬獎的茄子蛋 欣賞人與環境的和諧美
樂團茄子蛋三人以較正式的西裝出席開展，互虧「自己覺得很有自信」、「沒看過你這麼帥」，謙稱有勤勞健身，但衣服幫了很大的忙。茄子蛋最喜歡充滿人與環境的和諧美的「方舟」展場、收藏家主題展間及最後致敬經典年代的Showtime！談到入圍本屆金馬獎最佳原創電影歌曲，更表現的相當有信心，一時口誤直說：「我們得獎的時候」笑稱簡直預言拿獎！「如果可以也想爭取紅毯前三帥」，聽聞邱澤也是出席競爭對手，三人馬上求饒喊「我輸了」。
GUCCI特展7大必逛亮點全公開！
《GUCCI Garden Archetypes原典特展》超好拍！預料將是年底最潮打卡聖地。展覽共設有6大沉浸式展間，全程皆可拍攝，以及台灣首見、只在佛羅倫斯的古馳花園博物館販售的限定商品，隨展覽特別巡迴販售！
播放20支形象廣告的多屏螢幕操控中心
參觀者首先穿過顯現出Archetypes字樣的繩簾進入GUCCI Garden，像是通過一個類似幕後的操控中心進入展覽，映入眼簾的是等待參觀展覽的多屏螢幕畫面。進入組成網路結構的主題空間和過道其中，將通往策展人、同時也是品牌創意總監Alessandro Michele口中形容「投射形象廣告中情緒的遊樂場，意象世界的捷徑」。
尚未進入GUCCI Bloom的鮮花天堂，便聞到茉莉與晚香玉交織的香味撲鼻而來，踏入這座隱蔽的異想花園，只見自己與舒適的花卉沙發，四周簇擁著繁茂的花朵，感官瞬間覺醒，彷彿沉醉繁花盛開的街頭下午茶中。
藏有Alessandro Michele的藝術壁畫
在2018年春夏，跨領域藝術家Ignasi Monreal通過將近900個小時的努力，創作了一幅覆蓋牆壁和天花板的巨大手繪壁畫。本展將之悄然重現，在充滿奇思妙想的壁畫裡，藏有穿著粉紅色套裝的Alessandro Michele身影，而天花板上的模特兒更突發奇想地，舉著長長的竿子打算釣飛機！
在芒草枝葉中往史詩般方舟前行
在兩側植滿芒草與枝葉的木棧道上，體驗2019年早春系列形象廣告，越過樹林間一躍而過的小鹿、在草原上奔跑的鴕鳥穿梭身旁，有如朝向史詩般建造的方舟前進，開啟令人歎為觀止的旅行。
迷幻鏡面世界的收藏空間
最令Jolin和茄子蛋印象深刻的，便是GUCCI收藏家主題展間。在鏡面打造的房間中，將2018年秋冬的迷人元素佈滿整個空間，100個經典Dionysus酒神包款、超過1,200隻蝴蝶標本、1,000個餐瓷、1,000個布偶娃娃，從地板到天花板，鋪天蓋地般映入參觀者眼簾。
以鏡面反射效果營造出穿透感十足的迷幻世界，正拍、側拍都精彩，尤其往地板和天花板的方向，更可拍攝出騰空的漂浮感，是本展最不可錯過、必拍美照的打卡熱點！
重現好萊塢音樂劇向黃金時代致敬
最後一個展間透過2019年春夏形象廣告的奔放活力，向好萊塢音樂劇的黃金時代致敬，在歡樂的歌舞聲中，好戲開場！可以靜靜觀賞或自在坐於階梯上參與盛典。
台灣首見！佛羅倫斯古馳花園博物館限定商品
一般專櫃甚至品牌旗艦店也無法看見的限定商品，這次竟隨展覽特別巡迴販售！粉紅色空間陳列著印有經典貓咪、蝴蝶或眼睛圖樣的托特包，珊瑚蛇筆記本、音樂盒、水瓶等限量商品，彌補大家無法國朝聖的遺憾。
《GUCCI Garden Archetypes原典特展》
－
地點：松山文創園區二、三號倉庫
展覽僅提供 LINE 線上預約制，不開放現場排隊。