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蔡依林現身GUCCI特展！　7亮點必逛線上預約最潮打卡聖地

▲Jolin蔡依林大喊好喜歡！GUCCI特展7大必逛亮點全公開，迷幻鏡面世界非朝聖不可。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Jolin蔡依林大喊好喜歡！GUCCI特展7大必逛亮點全公開，迷幻鏡面世界非朝聖不可。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2021-10-20 21:38:01

蟬聯時尚搜尋引擎Lyst熱銷排行榜冠軍的GUCCI，席捲全球潮人的心，在最具人氣的品牌與時尚單品報告中都是佼佼者！今（20）日於台北松山文創園區，打造《GUCCI Garden Archetypes原典特展》，邀來久未露面的天后Jolin蔡依林、樂團茄子蛋擔任開展嘉賓。以詩意冒險之旅為題，採尖端技術、精製手工和創新的室內設計，打造風格迥異的沉浸式展覽空間，7大必逛亮點全公開！台北是繼上海、香港與東京之後的全球第五站，現在即可線上預約參觀最潮打卡聖地，展覽至

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▲Jolin穿上帥氣鮮艷綠色套裝現身，直誇收藏家展間的下午茶組好喜歡。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Jolin穿上帥氣鮮艷綠色套裝現身，直誇收藏家展間的下午茶組好喜歡。（圖／記者蕭涵云攝）
Jolin大喊「好喜歡」！可愛下午茶組令天后印象深刻

穿上帥氣鮮艷綠色套裝現身的Jolin，自在小露性感美胸，分享印象最深刻的是收藏超過1千個華美餐瓷的鏡面世界，「一進去就看到很多可愛的盤子，下午茶組我很喜歡！」並大方透露今晚將會曝光最新與全球百大DJ Steve Aoki與美國音樂唱作人MAX合作的新單曲《黑暗騎士》，「中英文版本編曲完全不一樣！」Jolin更開玩笑與同台的茄子蛋互相評論身上穿搭，「我覺得他們穿得非常帥。」

▲樂團茄子蛋互虧「沒看過你這麼帥」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲樂團茄子蛋互虧「沒看過你這麼帥」。（圖／記者蕭涵云攝）
預言拿金馬獎的茄子蛋　欣賞人與環境的和諧美

樂團茄子蛋三人以較正式的西裝出席開展，互虧「自己覺得很有自信」、「沒看過你這麼帥」，謙稱有勤勞健身，但衣服幫了很大的忙。茄子蛋最喜歡充滿人與環境的和諧美的「方舟」展場、收藏家主題展間及最後致敬經典年代的Showtime！談到入圍本屆金馬獎最佳原創電影歌曲，更表現的相當有信心，一時口誤直說：「我們得獎的時候」笑稱簡直預言拿獎！「如果可以也想爭取紅毯前三帥」，聽聞邱澤也是出席競爭對手，三人馬上求饒喊「我輸了」。

GUCCI特展7大必逛亮點全公開！

《GUCCI Garden Archetypes原典特展》超好拍！預料將是年底最潮打卡聖地。展覽共設有6大沉浸式展間，全程皆可拍攝，以及台灣首見、只在佛羅倫斯的古馳花園博物館販售的限定商品，隨展覽特別巡迴販售！

▲創意總監Alessandro Michele邀請參觀者探索過往六年的冒險。（圖／記者蕭涵云攝）
▲創意總監Alessandro Michele邀請參觀者探索過往六年的冒險。（圖／記者蕭涵云攝）

播放20支形象廣告的多屏螢幕操控中心

參觀者首先穿過顯現出Archetypes字樣的繩簾進入GUCCI Garden，像是通過一個類似幕後的操控中心進入展覽，映入眼簾的是等待參觀展覽的多屏螢幕畫面。進入組成網路結構的主題空間和過道其中，將通往策展人、同時也是品牌創意總監Alessandro Michele口中形容「投射形象廣告中情緒的遊樂場，意象世界的捷徑」。

▲視覺與嗅覺兼具的花悅仙境。（圖／記者蕭涵云攝）
▲視覺與嗅覺兼具的花悅仙境。（圖／記者蕭涵云攝）
茉莉與晚香玉撲鼻而來的花悅仙境

尚未進入GUCCI Bloom的鮮花天堂，便聞到茉莉與晚香玉交織的香味撲鼻而來，踏入這座隱蔽的異想花園，只見自己與舒適的花卉沙發，四周簇擁著繁茂的花朵，感官瞬間覺醒，彷彿沉醉繁花盛開的街頭下午茶中。

▲目不暇給的藝術壁畫，連天花板也別放過。（圖／記者蕭涵云攝）
▲目不暇給的藝術壁畫，連天花板也不放過。（圖／記者蕭涵云攝）
藏有Alessandro Michele的藝術壁畫

在2018年春夏，跨領域藝術家Ignasi Monreal通過將近900個小時的努力，創作了一幅覆蓋牆壁和天花板的巨大手繪壁畫。本展將之悄然重現，在充滿奇思妙想的壁畫裡，藏有穿著粉紅色套裝的Alessandro Michele身影，而天花板上的模特兒更突發奇想地，舉著長長的竿子打算釣飛機！

▲走向史詩級方舟，和穿越樹林的小鹿合影。（圖／記者蕭涵云攝）
▲走向史詩般的方舟，和穿越樹林的小鹿合影。（圖／記者蕭涵云攝）
在芒草枝葉中往史詩般方舟前行

在兩側植滿芒草與枝葉的木棧道上，體驗2019年早春系列形象廣告，越過樹林間一躍而過的小鹿、在草原上奔跑的鴕鳥穿梭身旁，有如朝向史詩般建造的方舟前進，開啟令人歎為觀止的旅行。

▲令人沈醉的迷幻鏡面世界。（圖／記者蕭涵云攝）
▲令人沉醉的迷幻鏡面世界。（圖／記者蕭涵云攝）
迷幻鏡面世界的收藏空間

最令Jolin和茄子蛋印象深刻的，便是GUCCI收藏家主題展間。在鏡面打造的房間中，將2018年秋冬的迷人元素佈滿整個空間，100個經典Dionysus酒神包款、超過1,200隻蝴蝶標本、1,000個餐瓷、1,000個布偶娃娃，從地板到天花板，鋪天蓋地般映入參觀者眼簾。

▲琳瑯滿目的收藏者展間，藏有Jolin喜歡的下午茶組。（圖／記者蕭涵云攝）
▲琳瑯滿目的收藏者展間，藏有Jolin喜歡的下午茶組。（圖／記者蕭涵云攝）
以鏡面反射效果營造出穿透感十足的迷幻世界，正拍、側拍都精彩，尤其往地板和天花板的方向，更可拍攝出騰空的漂浮感，是本展最不可錯過、必拍美照的打卡熱點！

▲踩上鏡面地板，拍攝出騰空的漂浮感，是本展必拍的私房角度！（圖／記者蕭涵云攝）
▲踩上鏡面地板，拍攝出騰空的漂浮感，是本展必拍的私房角度！（圖／記者蕭涵云攝）
重現好萊塢音樂劇向黃金時代致敬

最後一個展間透過2019年春夏形象廣告的奔放活力，向好萊塢音樂劇的黃金時代致敬，在歡樂的歌舞聲中，好戲開場！可以靜靜觀賞或自在坐於階梯上參與盛典。

▲在歡樂的好萊塢音樂劇歌舞聲中，向黃金時代致敬。（圖／記者蕭涵云攝）
▲在歡樂的好萊塢音樂劇歌舞聲中，向黃金時代致敬。（圖／記者蕭涵云攝）
台灣首見！佛羅倫斯古馳花園博物館限定商品

一般專櫃甚至品牌旗艦店也無法看見的限定商品，這次竟隨展覽特別巡迴販售！粉紅色空間陳列著印有經典貓咪、蝴蝶或眼睛圖樣的托特包，珊瑚蛇筆記本、音樂盒、水瓶等限量商品，彌補大家無法國朝聖的遺憾。

▲時尚迷必收藏！佛羅倫斯古馳花園博物館限定商品。（圖／記者蕭涵云攝）
▲時尚迷必收藏！佛羅倫斯古馳花園博物館限定商品。（圖／記者蕭涵云攝）
《GUCCI Garden Archetypes原典特展》



地點：松山文創園區二、三號倉庫

展覽僅提供 LINE 線上預約制，不開放現場排隊。

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