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桃園成移工聚居重鎮！三大原因ㄧ次看

▲從歷年數據來看，全台灣的外籍移工有將近1/6的移工選擇在桃園就業。細分桃園移工工作的產業類別，其大多是產業外籍勞工，只有1/5的外籍移工在社福產業工作，佔桃園移工總數中的少部分。（圖／桃園市群眾服務協會提供）
▲從歷年數據來看，全台灣的外籍移工有將近1/6的移工選擇在桃園就業。細分桃園移工工作的產業類別，其大多是產業外籍勞工，只有1/5的外籍移工在社福產業工作，佔桃園移工總數中的少部分。（圖／桃園市群眾服務協會提供）

記者賴正琳/綜合報導

2021-10-20 19:26:34｜2021-10-20 19:29:08

《四方報》報導， 在台灣的移工已突破71萬，而新住民和新住民二代更超過百萬，在台灣所有城市之中，全台聚集最多移工的地區，分別是桃園市、台中市、新北市。桃園市位居移工聚集之冠，時常可以在桃園市內的車站如中壢車站的站前聚集移工。為什麼桃園會有這麼多移工呢？ 

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從歷年數據來看，全台灣的外籍移工有將近1/6的移工選擇在桃園就業。細分桃園移工工作的產業類別，其大多是產業外籍勞工，只有1/5的外籍移工在社福產業工作，佔桃園移工總數中的少部分。 

主要原因為因應「3K行業專案」及2013年新增的「外加就業安定費附加外勞數額」，間接推動廠商僱用更多移工。再來，桃園是全臺第一工業科技大市，臺灣五百大製造業中有超過三分之一在桃園設廠，工業產值常居全臺之冠，桃園擁有三十二個報編工業區，從傳統產業到高科技產業，涵括了物流、光電、高科技、航太、汽車零件、綠色能源及傳統產業等產業聚落。  

最後，桃園市有著東南亞商圈，光桃園火車站前後站就有40幾家東南亞商店，同時有東南亞超市INDEX、VnEx，桃園中平商圈宛如美國的中國城，是台灣新移民、移工的聚集地。其實，對台灣來說，移工在當地的消費和活動也是帶來很龐大的商機，扣除繳交仲介費和寄回家的錢，日常生活費和休閒娛樂費都在桃園，若以桃園11萬名移工計算，一年上看79億元。  

許多跟移工密切相關的非營利組織，也都設置據點在桃園，例如桃園群眾協會。非營利組織「桃園市群眾服務協會」（以下簡稱桃群）自從 2014 年起開始第一線的移工救援工作，旗下三間庇護中心也致力協助照顧落難的移工媽媽及寶寶。 

除此之外，政府單位桃園新住民聯合服務中心就設在距離桃園火車站僅五分鐘的桃園市新住民文化會館，並且歡迎所有有難題的新住民、移工前往該處解惑，或是選修進修課程，讓自己能學習更多之外，也能交到知心的好朋友。 

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