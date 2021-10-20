綠委通知為城中城、陳柏惟祈福　凌濤開酸

今（20）天傍晚，民進黨高雄立委許智傑發出新聞採通，號召高雄民代在明天下午為城中城及陳柏惟舉辦共同祈福會，希望透過祈福活動，可以化解社會對立及傷痛，隨後便以臨時有狀況取消記者會，但國民黨文傳會主委凌濤仍發文表示不敢相信竟將這兩件事情放在一起，又如何對得起高雄在地民眾的託付？
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-20 19:44:23
許智傑的採訪通知寫到，台灣需要正能量，一起為台灣祈福，立委許智傑號召高雄民代，一同到五甲龍成宮上香祈福，一來高雄發生史上最嚴重火災傷亡，以及陳柏惟面臨罷免挑戰，希望透過祈福活動，可以化解社會對立及傷痛，一起累積台灣社會的正能量，繼續推動台灣向前走。
凌濤認為，如果只是為城中城大火的死傷者祈福，大家都能接受，但竟然把台中在地民意希望罷免的不適格立委拿來放在一起為他祈福，有沒有尊重過城中城不幸罹難的46條人命與家屬們的感受？
凌濤說，這令人回憶起城中城火災悲劇發生之初，高雄的民進黨立委邱議瑩還在發挺陳柏惟臉書文、在立法院自拍，同屬高雄的民進黨立委趙天麟除了持續宣傳挺陳柏惟，更跑出來護航高雄市政府的施政，左怪中央政府長期重北輕南、右牽拖藍委在院會杯葛無法修法，就是不檢討自己，呼籲蔡英文總統管管自家高雄民代，把問政心思放回高雄、關心高雄市民的需要，不要干擾台中在地鄉親行使自己的公民權利！