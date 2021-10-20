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笑笑涉當「小玉謎片」帳房　首回：早知他犯法一定阻止

▲笑笑（右）否認知道小玉犯法。（圖／翻攝笑笑臉書）
▲笑笑（右）否認知道小玉犯法。（圖／翻攝笑笑臉書）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-10-20 21:18:38｜2021-10-20 21:24:06

YouTuber小玉（朱玉宸）涉及用AI軟體製作「換臉謎片」，在8000人會員的Telegram群組販賣，不法獲利1千萬元以上。網紅笑笑因和小玉搭檔，帳戶多出超過50萬元的款項，被視為「換臉謎片」的帳房，甚至自己也是換臉名單中的受害者之一，檢察官訊後將她釋回，笑笑晚間發聲：「如果我早知道他是在做犯法的事，一定會盡力阻止他，也許事情就不會發展到今天這樣。」否認知情小玉惡行。

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▲笑笑列入換臉謎片受害者名單之一。（圖／翻攝笑笑臉書）
▲笑笑也在換臉謎片的受害者名單中。（圖／翻攝笑笑臉書）
笑笑和小玉搭檔拍影片，當初小玉提過這種換臉科技，但是拍完影片笑笑沒再多理會這件事，每次出入工作室，也都是在自己的空間做自己的工作，對小玉非法換臉牟利毫不知情，笑笑說：「作為他多年的夥伴，我比誰都還難受，陪他經歷過大風大浪，也承受過各種千夫所指。我的人生，因為他而精彩，也因為他而混沌，如果我早知道他是在做犯法的事，一定會盡力阻止他，也許事情就不會發展到今天這樣。」

笑笑和小玉的拍片風格爭議十足，有一次小玉實測精子數量，笑笑當眾吃掉「小玉子孫」，不過兩人否認交往，僅認是合作夥伴，對於帳戶多出50萬元大筆金額，笑笑表示那是小玉轉錢給她，讓她負責租屋、購買生活用品，以及其他生活開銷。

▲笑笑表示人生因為小玉而混沌。（圖／翻攝笑笑臉書）
▲笑笑表示人生因為小玉而混沌。（圖／翻攝笑笑臉書）

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