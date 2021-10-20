笑笑涉當「小玉謎片」帳房 首回：早知他犯法一定阻止
YouTuber小玉（朱玉宸）涉及用AI軟體製作「換臉謎片」，在8000人會員的Telegram群組販賣，不法獲利1千萬元以上。網紅笑笑因和小玉搭檔，帳戶多出超過50萬元的款項，被視為「換臉謎片」的帳房，甚至自己也是換臉名單中的受害者之一，檢察官訊後將她釋回，笑笑晚間發聲：「如果我早知道他是在做犯法的事，一定會盡力阻止他，也許事情就不會發展到今天這樣。」否認知情小玉惡行。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-10-20 21:18:38｜2021-10-20 21:24:06
笑笑和小玉搭檔拍影片，當初小玉提過這種換臉科技，但是拍完影片笑笑沒再多理會這件事，每次出入工作室，也都是在自己的空間做自己的工作，對小玉非法換臉牟利毫不知情，笑笑說：「作為他多年的夥伴，我比誰都還難受，陪他經歷過大風大浪，也承受過各種千夫所指。我的人生，因為他而精彩，也因為他而混沌，如果我早知道他是在做犯法的事，一定會盡力阻止他，也許事情就不會發展到今天這樣。」
笑笑和小玉的拍片風格爭議十足，有一次小玉實測精子數量，笑笑當眾吃掉「小玉子孫」，不過兩人否認交往，僅認是合作夥伴，對於帳戶多出50萬元大筆金額，笑笑表示那是小玉轉錢給她，讓她負責租屋、購買生活用品，以及其他生活開銷。