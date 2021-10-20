基本薪資調升不減求才熱度 人力銀行：年終、調薪也走高
國內疫情在5月爆發，許多產業遭受衝擊，基本工資也確定調漲，但絲毫不影響企業端對於人才的強勁需求，104人力銀行資深副總鍾文雄分析，今（2021）年Q4，台灣整體產業景氣持續看好，如果疫情持續控制，明（2022）年的年終獎金，甚至調薪幅度也較以往更高！除了各行各業持續復甦回彈，振興五倍券也是讓景氣回升的一大主因。
記者黃仁杰／台北報導
2021-10-20 21:26:53
基本工資將於明年起調漲至25250元、時薪168元，王品集團隨後調漲個品牌價格，餐旅服務業才剛走出疫情陰霾，基本工資的調整是否影響求職求才市場？鍾文雄指出，疫情趨緩使產業復甦，國人餐飲、旅遊消費需求也相當強勁，加上振興五倍券的助攻，人力銀行端發現，職缺目前已來到83.2萬，逼近疫情爆發之前的85.2萬史上新高。
以台灣Q4來看，人才需求會維持目前水準，甚至還有成長的可能。鍾文雄表示，國內消費需求在疫情過後回彈，加上五倍券正開放使用，餐飲服務和飯店旅遊雖然是疫情下衝擊最大的產業，但也迅速回彈，11月的各大星級飯店自助餐訂位幾乎全滿，在雙十、中秋連假期間，觀光區旅宿也一房難求，拉升了整體求才市場熱度，幾乎沒有受到基本工資調漲而縮減。
鍾文雄指出，在疫情之下，台灣的電子資訊、半導體、AI、5G等商品需求大增，對應到我國GDP預估成長至6%-7%，再加上餐旅服務業為五倍券政策下的最大受益方，通貨膨脹將持續，明年的年終獎金會調升，甚至到明年3、4月的調薪季，有望來到4%至5%，比去年更好！
不過在疫情變化多端的影響下，各個產業的不確定性也大增，鍾文雄提醒，「現在的求職求才市場變動就像氣候異常一樣，變數很大」，但如果疫情持續控制，產業景氣也持續看好。