何潤東宣布封肌！體脂激降12%「付出慘痛代價」

何潤東今（20）日出席法國名錶品牌活動，疫情1年多以來，他在大陸拍了2部戲，轉型演出反派角色，他說男二號沒有道德包袱，演起來比較過癮，並宣布正式「封肌」，他笑憶：「以前每部戲都要我露，我不想再走肉感路線了，現在多走幕後當導演，也沒辦法顧身材。」他坦言演員工作不會停止，但是導演才是他事業未來的重心。
記者羅凌筠/台北報導
2021-10-20 22:15:17｜2021-10-20 22:39:39
何潤東7年前拍完《只要一分鐘》接著拍《英雄之戰》，為了扮演拳擊手，體脂從18%降到6%，身體負荷太大，免疫系統變差，這些年漸漸「封肌」，也開始嘗試反派，有趣的是今年他拍了2部戲，一部男主角是秦俊傑，在《泡沫之夏》演何潤東角色的少年版，一部男主角是宋威龍，宋威龍上節目Cosplay何潤東經典角色「步驚雲」，還傳微信跟他分享，何潤東這才驚覺：「原來我的戲陪伴了他們的童年。」
本身是「時間控」的何潤東，擔任導演就會把時間掌握得很精準，問他收藏多少錶？他說：「我的手錶不多，就像我衣櫃有80條牛仔褲，一年只穿2條，手錶也是，不會買很多支錶，買常常會戴的就好。」他認為手錶是個人名片，「我喜歡有功能性、錶面大，我是實用粗獷派，感覺我這個人比較easy going。」
既然身為時間管理大師，問何潤東何時分配時間生小孩？他說：「這個問題被問10年了，真的沒藉口了。」不管自然、人工他都會嘗試，但是一切看緣分、順其自然，爸媽已經放棄催生，受惠的是他和老婆Peggy的愛犬Oreo，集萬千寵愛在一身。