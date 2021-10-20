COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

何潤東宣布封肌！體脂激降12%「付出慘痛代價」

▲何潤東轉型導演，正式宣布封肌。（圖／資料照、Bell & Ross）
▲何潤東轉型導演，正式宣布封肌。（圖／資料照、Bell & Ross）

記者羅凌筠/台北報導

2021-10-20 22:15:17｜2021-10-20 22:39:39

何潤東今（20）日出席法國名錶品牌活動，疫情1年多以來，他在大陸拍了2部戲，轉型演出反派角色，他說男二號沒有道德包袱，演起來比較過癮，並宣布正式「封肌」，他笑憶：「以前每部戲都要我露，我不想再走肉感路線了，現在多走幕後當導演，也沒辦法顧身材。」他坦言演員工作不會停止，但是導演才是他事業未來的重心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲何潤東嘗試反派戲路。（圖／Bell & Ross）
▲何潤東嘗試反派戲路。（圖／Bell & Ross）
何潤東7年前拍完《只要一分鐘》接著拍《英雄之戰》，為了扮演拳擊手，體脂從18%降到6%，身體負荷太大，免疫系統變差，這些年漸漸「封肌」，也開始嘗試反派，有趣的是今年他拍了2部戲，一部男主角是秦俊傑，在《泡沫之夏》演何潤東角色的少年版，一部男主角是宋威龍，宋威龍上節目Cosplay何潤東經典角色「步驚雲」，還傳微信跟他分享，何潤東這才驚覺：「原來我的戲陪伴了他們的童年。」

▲何潤東嘗試反派戲路。（圖／Bell & Ross）
▲何潤東做人「順其自然」。（圖／Bell & Ross）
本身是「時間控」的何潤東，擔任導演就會把時間掌握得很精準，問他收藏多少錶？他說：「我的手錶不多，就像我衣櫃有80條牛仔褲，一年只穿2條，手錶也是，不會買很多支錶，買常常會戴的就好。」他認為手錶是個人名片，「我喜歡有功能性、錶面大，我是實用粗獷派，感覺我這個人比較easy going。」

既然身為時間管理大師，問何潤東何時分配時間生小孩？他說：「這個問題被問10年了，真的沒藉口了。」不管自然、人工他都會嘗試，但是一切看緣分、順其自然，爸媽已經放棄催生，受惠的是他和老婆Peggy的愛犬Oreo，集萬千寵愛在一身。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀