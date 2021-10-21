第二波動滋券中籤號碼出爐　幸運兒怎麼領用看這裡秒懂

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動滋券抽籤日期及開獎結果
動滋券（無實體券）從9月22日起在振興五倍券共通平台開放登記，抽籤方式自10月14日起共4週進行抽籤，每週四上午抽出中籤號碼（以身分證尾碼為對獎號碼）。中籤結果將於抽籤當日下午5點起發送簡訊通知，大家也可自行於振興五倍券共通平台查詢。
首波第一週10月14日開獎（10月18日領券）
身分證末2碼中籤號碼97、13、19、55、71、93，
身分證末3碼中籤號碼381、734、644、453、985，
經統計最後抽籤結果，合計共500,103名成為首波動滋券幸運得主。
第二波10月21日開獎（10月25日領券）
中籤號碼為身份證後2碼為91、11、04、18、57
後3碼為498、756
總共有50萬386人中籤
第三波10月28日開獎（11月1日領券）
第四波11月4日開獎（11月8日領券）
動滋券怎麼登記
動滋券的登記資格與振興五倍券相同，2022年4月30日前出生的國民（含新生兒）、領有國民身分證或持永久居留證者，皆可申請登記。
活動期間自10月8日起每週五23:59截止登記；週六00:00以後登記者，將參加下一週的抽籤活動。登記時間於今年10月29日為止，越早登記中獎機會越多，現在還有機會，還沒登記的讀者趕快手刀加入。
動滋券怎麼領
中籤者於「動滋網」點選「民眾領券」，輸入身分證字號或統一證號、出生月日、抽籤登記的手機號碼後，通過簡訊動態驗證碼後，即可領取動滋券QR Code。
動滋券怎麼用
每份面額500元的動滋券，使用期限為今年11月1日起至明（111）年6月30日為止。不過要提醒大家的是，這次動滋券使用範圍，無法像去年一樣可以用來購買體育用品及運動彩券喔。
可使用於登記合作的運動場館（參與健身場所提供的運動課程）、參加體育活動（如路跑）、觀賞運動賽事或提供相關比賽觀賞服務的場域等。
特別注意的是，根據公告，從事運動所需的周邊支援性消費，如毛巾、 泳帽、護具等配件，因同屬「做運動」不可分割的消費品項，也屬於動滋券可抵用範圍。不過仍建議大家使用前，可先至動滋網查詢店家是否有登記合作，並了解該店家接受使用的範圍與說明。
於實體店家消費使用時，需出示動滋券QR Code供店家掃描，並告知中籤者身分證字號末4碼，即可抵用或支付差額。若於線上平台消費，則於系統輸入「付款碼」及身分證字號末4碼，即可抵用或支付差額。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。